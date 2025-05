Scuola e viabilità. Ok alla variazione di bilancio pluriennale per oltre due milioni

Più soldi a bilancio nei prossimi tre anni, di cui quasi un milione subito nel 2025, che saranno destinati alla manutenzione delle strade e delle scuole, oltre al completamento dei progetti sui plessi scolastici avviati e in buona parte finanziati tramite il Pnrr. Sono gli elementi essenziali della sostanziosa variazione al bilancio pluriennale 2025-2027 approvata dal consiglio della Provincia di Massa Carrara durante l’ultima seduta, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza: complessivamente permetterà alla Provincia di avere a disposizione maggiori risorse per 2 milioni e 110mila euro circa, a cui bisogna aggiungere minori spese per 244mila euro, per un totale quindi di 2 milioni e 354mila euro.

La fetta più grande della variazione (oltre 972mila euro) riguarda il bilancio del 2025. Risorse che, come abbiamo detto, finiranno sul territorio, destinati alle due principali competenze dell’ente di Palazzo Ducale, ossia viabilità ed edilizia scolastica. Alla manutenzione straordinaria della viabilità saranno destinati 750mila euro (200mila nel 2026 e 550mila nel 2027) mentre a quella ordinaria andranno risorse per 431mila (390 mila nel 2025 e 41 mila nel 2026). Alla manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti saranno destinati 138mila euro (88mila nel 2025 e 50mila nel 2026) mentre a quella straordinaria andranno 172mila euro (22mila nel 2025, 50mila nel 2026 e 100mila nel 2027). Una somma di 250mila euro a carico del bilancio 2025 sarà dedicata al cofinanziamento del Pnrr per i lavori alla palestra dell’Istituto Pacinotti Belmesseri di Pontremoli. Altri 110mila euro andranno agli affitti passivi per il 2025 (le due scuole legate ai lavori del Pnrr, liceo Rossi Massa e Alberghiero Minuto Marina di Massa). Infine 180mila euro saranno dedicati nel 2026 all’acquisto di un mezzo sgombraneve.

Da dove derivano queste risorse? In particolare s tratta di maggiore entrate e, tra queste, le principali derivano dall’incremento del fondo di riequilibrio del finanziamento delle funzioni fondamentali delle province per 1 milione 630mila euro (324mila circa nel 2025, 542mila 500 circa nel 2026 e 763mila circa nel 2027). Nel 2025 poi c’è il rimborso degli affitti sostenuti e legate ai lavori del Pnrr al liceo Rossi di Massa (203mila euro dal Ministero dell’interno) e all’alberghiero (233mila euro dalla Regione Toscana) a cui si aggiungono ulteriori 75mila euro dal Ministero dell’Interno a copertura della riduzione del gettito delle imposte IPT (trascrizione autoveicoli) e RCA auto.