Polizia, cambio della guardia. Bianca Venezia è questore

Sarà una donna il nuovo questore di Massa Carrara. Bianca Venezia, dal compartimento ligure di polizia ferroviaria di cui era dirigente, arriverà venerdì a Massa per insediarsi nella questura apuana. Un cambio della guardia con Santi Allegra che, arrivato l’1 giugno 2023, nei giorni scorsi ha salutato la provincia apuana ed è andato in pensione.

La dottoressa Bianca Venezia, nata a Napoli nel 1966, si è laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Ha frequentato l’istituto superiore di Polizia al termine del quale, con qualifica di Commissario, è stata assegnata a Genova al compartimento Polizia Stradale dove ha coperto l’incarico di funzionario addetto in sezione e al compartimento dirigente Coa. Dal 1994 al gennaio 2010, ha diretto la sezione Polizia Stradale della Provincia della Spezia fino al 25 gennaio 2010 quando il Ministero l’ha trasferita a Livorno come dirigente della Polstrada.

A ottobre 2011 il Ministero dell’Interno ha frequato il 27esimo corso di Alta Formazione nella scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, superandolo con segnalato profitto. L’anno successivo ha superato, ancora con segnalato profitto, il corso dirigenziale ed è stata assegnata alla Questura della Spezia quale dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e sociale-immigrazione.

Nella questura spezzina Bianca Venezia ha ricoperto i ruoli di dirigente della Divisione Anticrimine, poi direttore del Centro Nautico e Sommozzatori (CNES) fino al 2020, quando è stata trasferita al Compartimento di Polizia-Ferroviaria del Piemonte e Valle D’Aosta. Durante la dirigenza di Bianca Venezia, presso il Cnes è stato dato un forte impulso ai corsi di formazione della specialità nautica, in particolare per le polizie straniere, e alla cooperazione internazionale con i paesi della costa mediterranea dell’Africa per il contrasto del favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

In questo ambito il direttore Venezia, quale referente tecnico, ha costituito un punto di riferimento per tai attività e per la ristrutturazione del settore nautico della Polizia di Stato. Molta attenzione ha posto nel coordinamento e nell’impulso all’attività subacquea svolta dal nucleo sommozzatori e dalle cinque sezioni distaccate (Venezia, Bari, Napoli, Palermo, Olbia), presenti sul territorio nazionale. Ora il ritorno in Toscana come quetsore di Massa Carrara.