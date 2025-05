Fondi per il rinnovato Museo del Mare

Nel futuro della ex colonia Ugo Pisa ci sarà anche un rinnovato Museo del Mare, quello che è gestito a oggi dal Centro Sub Alto Tirreno. D’altronde, rientrava in quelli che erano gli obiettivi generali del progetto finanziato dal Pnrr, che poi è stato rimodulato in un secondo momento in un masterplan di più ampio respiro da oltre 30 milioni di euro, di cui sarà realizzato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza il primo grande lotto da circa 18 milioni, all’interno del parco dove è stata abbattuta la storica palazzina per realizzare i nuovi moduli dell’Ugo Pisa.

Il Museo del Mare, in particolare, potrà contare sulle risorse ulteriori che arriveranno dalla Regione Toscana e a darne notizia è il consigliere del Partito Democratico, Giacomo Bugliani: "Un contributo straordinario di 150mila euro per la valorizzazione del Museo del Mare di Massa nella seconda variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale. Un intervento importante, che rafforza il ruolo del Museo come presidio di cultura marittima e sensibilizzazione ambientale, con una funzione educativa e sociale sempre più rilevante per scuole, cittadini e visitatori. Con questo stanziamento la Regione Toscana dà un segnale concreto di attenzione verso un progetto che valorizza il patrimonio del nostro territorio, e che si pone come punto di riferimento per la comunità locale".

"L’immobile che ospiterà il museo, già sede dell’ex colonia, è in corso di ristrutturazione nell’ambito del Pnrr e tornerà nella piena disponibilità del Comune nel marzo 2026 – prosegue ancora Bugliani – Grazie al contributo regionale, fino a un massimo di 150mila euro, sarà possibile sostenere le spese per l’allestimento museale, gli impianti, l’adeguamento degli spazi e tutte le dotazioni necessarie al pieno funzionamento della struttura. Il progetto punta a valorizzare il patrimonio marino con l’allestimento di nuovi acquari e spazi interattivi, potenziando la funzione educativa, con attività didattiche e percorsi formativi rivolti a studenti e cittadini".