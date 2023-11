Maltempo in Toscana, frane e allagamenti su strade e autostrade. Chiusa la Fi-Pi-Li

Firenze, 5 novembre 2023 – I collegamenti delle grandi vie di comunicazione sono stati messi a dura prova da questa ondata di maltempo nelle zone colpite dall’alluvione. Nella notte appena trascorsa, tra il 4 il 5 novembre, forti piogge hanno nuovamente colpito la regione e per questo la viabilità è interrotta su diverse strade. Anche la situazione della circolazione ferroviaria ha subito ulteriori stop.

Treni

A causa delle piogge che nella notte hanno allagato la sede ferroviaria è stata sospesa, dalle 5 di questa mattina, la circolazione ferroviaria tra Prato e Pistoia, ripresa alle 11.

Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici per la verifica dei danni e gli interventi di ripristino dell’infrastruttura.

Strade e autostrade

Una frana si è verificata all’altezza dello svincolo dell’A11 a Prato.

Sulla Fi-Pi-Li l’acqua ha invaso la sede stradale fra Lavoria e Collesalvetti. La strada di grande comunicazione è dunque interrotta a causa degli allagamenti. Per il presidente Eugenio Giani impegnato senza sosta negli venti causati dal maltempo, l’apertura della Fi-Pi-Li è una priorità massima. “Stiamo agendo con tempestività – ha detto Giani- per togliere l’acqua nel tratto fra Lavoria e Collesalvetti e quindi ripristinare il traffico veicolare fra Firenze e Livorno.La difficoltà – ha spiegato Giani- è derivata dal fatto che il sistema di idrovore permanenti che è sulla Fi-Pi- Li, nell’area di Lavoria-Collesalvetti, scarica in questo momento in un area di stazionamento di acqua. Stiamo lavorando per azionare un collegamento di idrovore dall’area interessata della Fi-Pi-Li direttamente sul canale scolmatore che da Pontedera conduce al mare. Cerchiamo di lavorare per riaprire la Fi-Pi-Li almeno alle 14, nel tratto Lavoria- Livorno. Da Firenze a Pisa è invece liberamente percorribile. Giani ha poi chiamato l’amministratore delegato di Avr che gestisce la strada, esortando il massimo impegno per la riapertura appena le idrovore allontaneranno l’acqua dal tracciato, trovando il massimo la massima disponibilità da parte di Avr”.

Lungo la strada statale 655 “Massese” è chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 84,500, a Licciana Nardi (MS), a seguito di un movimento franoso, riattivatosi tra le località Ponte di Legno e Tavernelle per la pioggia intensa che sta interessando l’area.

Nel pomeriggio di ieri, sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stata ripristinata la circolazione in corrispondenza del sottopasso al km 46,500 ad Empoli (FI).

Attiva la chiusura della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Borgo a Mozzano (km 44,200), in provincia di Lucca, a causa di un movimento franoso in fase di scivolamento sul versante che incombe sulla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Chiuso anche il tratto della strada statale 62 “della Cisa” nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico (km 52), a causa di un movimento franoso che ha coinvolto e danneggiato il corpo stradale. Sul posto non è presente una viabilità alternativa.

A Prato si confermano i problemi di viabilità nella zona di Sant'Ippolito a causa della rottura dell'argine del torrente Bagnolo che ha provocato un aggravamento dell'allagamento di via Visiana e via Traversa per Mazzone. La strada è stata chiusa da diverse ore sia per chi proveniene da Mazzone sia per chi proviene da S. Ippolito. Si consiglia di evitare di recarsi in zona.