Diretta alluvione in Toscana, altra notte di paura per i fiumi. Le ultime notizie

Firenze, 5 novembre 2023 – E’ stata una nuova notte di paura, quella tra sabato e domenica. La tempesta ha sferzato la costa durante le prime ore della notte con raffiche di vento a oltre cento all’ora all’Argentario, a 80 km/h a San Vincenzo, 73 km/h a Marina di Pisa, 60 km/h a Viareggio. Mareggiate con onde alte tre metri hanno di nuovo interessato il litorale toscano.

Poi la linea temporalesca – come previsto – si è spostata verso l’interno. Intorno alle 2,30 l’Ombrone Pistoiese ha superato il secondo livello di guardia a Prato, così come la Brana ad Agliana (Pistoia) a 3 metri di altezza. A Casini di Quarrata lo Stella ha rotto di nuovo l'argine dove era già capitato il 2 novembre.

La protezione civile è stata tutta la notte al lavoro. Alle 5 la linea temporalesca, come spiegato da Eugenio Giani sui social, era passata: restano piogge residue sulla Toscana; resta il vento forte in certe zone con 90 km/h in pianura e mare anche molto agitato con onde di 5 metri. Risultavano in crescita Arno e Serchio ma senza criticità.

