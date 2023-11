Maltempo in Toscana, il vento scoperchia un cascinale a Porcari

Porcari (Lucca), 5 novembre 2023 – Ha resistito solo la casa. Ma il bilancio è disastroso: ingenti i danni. Paura a Porcari nella notte tra sabato e domenica per un cascinale scoperchiato, la veranda volata via, con raffiche di vento a 80 chilometri orari che hanno anche sbriciolato la muratura del tetto della pertinenza adiacente all’abitazione. E’ successo in via Fossanuova, località Padule, in una zona aperta, senza rilievi o protezioni. Il vento ha potuto agire senza ostacoli. La famiglia Giannini si è svegliata verso le due di domenica mattina, sentendo un rumore fortissimo.

Il tetto scoperchiato a Porcari

E pensare che fino a poche ore prima la preoccupazione era quella de livello del torrente Fossanuova per la pioggia intensa caduta per ore, dal pomeriggio di sabato. Una volta verificata la situazione è subentrata la disperazione. Nessun ferito, il dato più importante, ma il fienile devastato, mattoni sparsi in giardino, veranda divelta in un caos di detriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due pertinenze fortemente danneggiate ed effettuato le verifiche del caso sull’abitazione che è stata miracolosamente risparmiata, tanto da risultare agibile, per fortuna.

La famiglia non dovrà essere ospitata altrove e potrà rimanere nella propria casa. "Un vento simile non lo avevamo mai visto – spiega il sindaco Leonardo Fornaciari arrivato sul posto per dare conforto ai proprietari, – quel cascinale era lì da 80 anni e mi spiegava il proprietario che non c’era mai stato alcun problema. Invece è stato spazzato via il tetto in un amen”.

Massimo Stefanini