Meteo Toscana, pioggia e vento nella notte fanno paura

Firenze, 5 novembre 2023 – L’ondata di maltempo non dà tregua. Dopo l’alluvione del 2 noembre, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre è tornata pioggia e vento forte in molte località della Toscana. Si registrano in particolare precipitazioni a tratti intense nelle zone di Firenze, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato. A Stazzema sono caduti 30 mm di pioggia in un’ora.

Le precipitazioni nella notte

Il livello dei fiumi

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani comunica che è in aumento il livello dei bacini nelle zone interessate. Questa la situazione dei fiumi nel dettaglio:

- Ombrone: superato primo livello di guardia a Pontelungo (PT) a 2,15 m

- Gamberame: superato il primo livello di guardia a Vaiano a 1,90 m

- Magra: in aumento vicino alla seconda soglia a Villafranca a 2,89 m

- Stella: superato il primo livello a 2,5 m a Quarrata

- Bisenzio: in aumento ma ancora mezzo metro prima di raggiungere il primo livello a Prato

- Arno: in aumento ma nessuna criticità e molto al di sotto della prima soglia di riferimento.

Forti raffiche di vento

Vento forte in molte zone della Toscana. Raffiche a 130km/h sull’Appennino, 102km/h all’Argentario, 95km/h al Giglio, 80km/h San Vincenzo, 73km/h a Marina di Pisa, 60km/h a Viareggio. Mareggiate con onde alte 3 metri.

Allerta meteo arancione

Si ricorda che è stata diramata allerta meteo arancione per rischio idraulico (possibile innalzamento dei fiumi principali) che idrogeologico (possibile innalzamento dei fiumi minori) dalle ore 20 di sabato 4 novembre fino alla mattina di domenica 5 novembre.