Allerta arancione in Toscana, fiumi a rischio: tutti i Comuni interessati

Firenze, 23 ottobre 2024 – Il maltempo in Toscana torna a far paura. Come previsto dagli esperti è in arrivo una violenta perturbazione che interessa gran parte della regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per giovedì 24 ottobre una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e anche idraulico. Sotto stretta osservazione dunque i fiumi e i corsi d’acqua. L’allerta per rischio idrogeologico è gialla nel resto della regione. L’allerta arancione è valida dalle ore 18 di oggi, mercoledì 23 ottobre, fino alle ore 23:59 di giovedì 24 ottobre.

Leggi qui: cosa significano rischio idrogeologico e idraulico

Allerta arancione in Toscana, rischio idrogeologico e idraulico

Temporali molto forti, le previsioni

La Protezione civile fa sapere che già da oggi, mercoledì 23 ottobre, è previsto il peggioramento delle condizioni meteo.

Pioggia: domani, giovedì 24 ottobre, precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Massimi puntuali fino a elevati sull’Arcipelago. Intensità oraria fino a molto forte.

Temporali: Oggi, mercoledì 23 ottobre, possibilità di isolati temporali, localmente di forte intensità, più probabili sulle zone centro meridionali della regione. Domani, giovedì 24 ottobre, possibili isolati temporali, localmente di forte intensità sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione.

Allerta arancione per rischio idrogeologico, l’elenco dei Comuni

Come si vede dal grafico, sono interessate dall’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico molte delle province colpite già nei giorni scorsi da gravi diluvi e allagamenti. Come la provincia di Siena, quella di Grosseto e Livorno.

Questo l'elenco dei Comuni interessati dall'allerta arancione per rischio idrogeologico.

Allerta arancione per rischio idraulico, l’elenco dei Comuni

Questo invece l'elenco dei Comuni coinvolti dall'allerta meteo arancione per rischio idraulico:

