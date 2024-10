Eventi meteo estremi e caldo anomalo. Nuova ondata di maltempo in arrivo, le aree a rischio

Firenze, 22 ottobre 2024 - Nuova ondata di maltempo in arrivo. E non è certo una bella notizia, soprattutto per chi è stato pesantemente colpito dalle recenti alluvioni. Ma come mai stanno così aumentando i fenomeni estremi? Il centro meteo Toscana lo spiega chiaramente: “Il motivo di questa nuova allerta è da attribuire a un’ulteriore perturbazione atlantica che rimarrà bloccata tra l'anticiclone delle Azzorre sulla penisola iberica e le alte pressioni presenti nell'est europeo. In questo contesto, assisteremo nuovamente allo sviluppo di temporali intensi e auto-rigeneranti, che si muoveranno da sud verso nord, alimentati da una notevole energia dovuta a un mare più caldo del normale, con temperature superiori di circa 2 gradi rispetto alla media”. Ecco, questi “due gradi in più sono il risultato di un'estate anomala, caratterizzata da temperature elevate e prolungate”.

La nuova ondata di maltempo in arrivo verso la Toscana (Modelli Meteo&Radar)

Insomma, ci troviamo oggi a dover fare i conti con le conseguenze di condizioni climatiche estreme.

Il centro meteo Toscana a tal proposito ricorda che “nel 2003, anno in cui le temperature estive furono ancora più alte, si riuscì a evitare situazioni simili grazie all'arrivo di correnti settentrionali fresche, a partire da settembre”. Ma stavolta non sta andando così, dato che anche ieri le temperature hanno raggiunto valori tipici della fine dell’estate, con “minime e massime superiori alla norma di 4-5 gradi”. Come dire, anche se a molti il freddo non piace per nulla, è invece quantomai necessario per prevenire eventi avversi come quelli degli ultimi tempi.

Il caldo, infatti, spiegano sempre dal centro, “è associato a un aumento dell’energia atmosferica. Se avessimo avuto un'estate più equilibrata, con massime sui 32-33 gradi, oggi potremmo osservare piogge meno torrenziali. Invece, abbiamo sperimentato due mesi con temperature che hanno raggiunto i 36-38 gradi, talvolta anche i 40, seguiti da un settembre altrettanto caldo che non ha contribuito a mitigare la situazione”. E le conseguenze le paghiamo adesso. Non solo. Dato che i “terreni sono già saturi, ogni goccia di pioggia contribuirà a riempire i fiumi. E ogni rovescio o nubifragio rischia di trasformarsi in eventi franosi”.

Allerta meteo in Toscana

Ma dove colpiranno i temporali più intensi attesi per i prossimi giorni?

Come fa sapere il Lamma, già da oggi pomeriggio non sono esclusi locali e brevi temporali tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Domani, 23 ottobre, il cielo della nostra regione sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse più frequenti e diffuse sulle zone centro meridionali, dove potranno assumere anche carattere di rovescio e localmente di temporale. Le più colpite saranno dunque le aree delle province di Livorno e Pisa, già in ginocchio per i danni del maltempo, oltre al grossetano e al senese.

Ci sarà anche la possibilità, più in serata, di temporali, anche localmente forti, più probabili sulle zone al confine col Lazio e con l’Umbria.

Giovedì 24, ancora possibilità di precipitazioni, che però saranno più sparse sul territorio. E non diffuse come quelle attese per domani.

Sul finire della settimana, ecco un nuovo peggioramento da ovest, che sembra concretizzarsi soprattutto tra venerdì e sabato. Dovrebbe interessare di più le zone occidentali della regione, quindi le province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa e, forse, anche un po’ Grosseto. L’ondata di maltempo, concludono dal Lamma, dovrebbe proseguire almeno fino a lunedì 28 ottobre.