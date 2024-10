Pioggia e temporali in Toscana, il maltempo non dà tregua: è ancora allerta meteo

Firenze, 23 ottobre 2024 – Ancora una giornata di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro-settentrionale della Toscana.

Allerta meteo in Toscana

L’allerta meteo per rischio idrogeologico è valida per tutto il giorno di domani, mercoledì 23 ottobre. Quella per temporali forti ha validità dalle ore 14 alla mezzanotte.

Pioggia forte e temporali potrebbero verificarsi nel corso di tutta la giornata. La perturbazione potrebbe comportare allagamenti e frane in alcune località soprattutto nel centro-sud della regione. La Sala operativa consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo.