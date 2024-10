Meteo, in Toscana torna il bel tempo ma solo per poco. Nuova settimana con l’ombrello

Firenze, 21 ottobre 2024 - Ottobre continua a mostrarsi estremamente ballerino, da un punto di vista meteorologico. Ecco un nuovo cambiamento in vista, dopo la pausa dal maltempo di questi giorni sono in arrivo nuove perturbazioni, che porteranno piogge e, in certi casi, anche temporali.

“Ma, al momento, non sembra trattarsi di un peggioramento preoccupante”, l’avviso che arriva dal consorzio Lamma. Tornando alle previsioni, oggi, 21 ottobre, possiamo godere di una giornata discreta, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, anche se dal pomeriggio è previsto un aumento delle nubi, specialmente nelle zone più a sud della regione. Le temperature restano piacevolmente miti, con punte che potrebbero raggiungere i 25 gradi, valori superiori alla media del periodo.

Per domani, 22 ottobre, è invece atteso un leggero peggioramento delle condizioni meteo. Il cielo si coprirà progressivamente, partendo dal sud, e dalla notte si prevedono deboli piogge sparse che si estenderanno dalle province meridionali fino a quelle settentrionali. Nel pomeriggio, potrebbero verificarsi brevi temporali sulle province centro-meridionali.

Mercoledì 23 sarà una giornata caratterizzata da un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni, anche temporalesche, in particolare nel pomeriggio e in serata.

Tra giovedì 24 e venerdì 25 non cambierà granché: avremo cieli molto nuvolosi, con precipitazioni più frequenti sull’arcipelago toscano e sulle zone occidentali della regione. E il fine settimana? Per ora si presenta incerto. “Sabato potrebbe esser variabile, mentre domenica potremmo avere una giornata addirittura soleggiata”, ci dicono dalla sala meteo.