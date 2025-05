Vince 100mila euro al 10eLotto, festa a Monterchi

Monterchi (Arezzo), 12 maggio 2025 – Un colpaccio davvero fortunato che ha fruttao a un anonimo giocatore una bella vincita da 100mila euro. Cifra che poi va tassata, è vero, ma comunque resta un bel gruzzolo.

Accade a Monterchi, in provincia di Arezzo, dove – come riporta Agipronews – il concorso del 10eLotto di sabato 10 maggio ha regalato un premio da 100mila euro - vincita più alta della giornata - grazie ad un 9 'Doppio Oro' in viale Giotto. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,48 miliardi da inizio anno.

Il 10eLotto sono è un gioco nel quale i giocatori compilano la schedina scegliendo da 1 a 10 numeri tra 1 e 90. In generale, la puntata può variare da un minimo di 1 euro fino a un massimo di 200 euro.

Ci sono tre diverse tipologie di estrazione. Nell'estrazione ogni 5 minuti, che avviene tutti i giorni 24 ore su 24, i numeri giocati vengono confrontati con i 20 numeri estratti durante le estrazioni comuni.

Nell'estrazione del Lotto, i numeri giocati vengono confrontati con i primi 20 numeri delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto, a partire dalla Ruota di Bari e continuando in ordine alfabetico (esclusa la Ruota Nazionale). Nell’estrazione immediata, infine, i numeri giocati vengono confrontati con i 20 numeri estratti e stampati sullo scontrino di gioco. La vincita massima possibile a questo gioco è di 5 milioni di euro.