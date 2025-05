Vinti al Superenalotto 700mila euro. Il ’colpo’ a Ponte San Giovanni: "Giocata una schedina da tre euro"

Vincita da urlo e caccia al fortunato. A Ponte San Giovanni, al punto di vendita Sisal Tabaccheria Occhiblu Occhiblu di Cristiano Cacioppa, sono stati vinti oltre settecentomila euro (701.824) con una schedina da presumibilmente da 3 euro. "E pensare che il vincitore potrebbe anche non saperlo di aver centrato questa mega vincita – confida il proprietario della tabaccheria – perché questa è una giocata in abbonamento. Si compilano 4 giocate per 4 estrazioni e solitamente chi fa così viene a controllare il martedì (oggi, ndr)". Vista la giocata così formulata, a Ponte San Giovanni deducono che non si tratti di un giocatore occasionale, ma di un frequentatore della ricevitoria. "Non sappiamo chi sia – dicono – Ad accorgersene è stata una nostra cliente, perché lo ha visto dal bollettino ufficiale". Il giocatore ha centrato un clamoroso 5+SuperStar, il numero superstar (il 52) è quello che ha fatto la differenza. La combinazione vincente è stata: 54 – 55 – 67– 76 – 80 – 85 – J 82 – SS 52. "Sì – spiega Cacioppa – Perché indovinare un numero su 90 ha moltiplicato la vincita che sarebbe stata di circa trentamila euro". Alla tabaccheria Occhiblu sono abbonati alla fortuna. "La volta precedente, anche in quel caso una vincita di 700mila euro, con un 5 più 1 era un sistema diviso in quote, una quindicina. Stavolta si tratta di una giocata semplice di un solo individuo. In passato hanno vinto un milione al gratta e vinci, due volte il ’win for life’ e una vincita al Lotto di circa 250mila euro". Ma il fortunato si farà vedere per ringraziare? "Chissà – continua Cacioppa mentre serve i tanti clienti che transitano alla Occhiblu – Io credo che andrà direttamente a Roma per riscuotere". Già, ma magari un messaggio di ringraziamento, prima di mettersi in viaggio con in tasca il biglietto della felicità, arriverà.

Francesca Mencacci