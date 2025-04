Fortuna al 10 e Lotto: vincita di 100 mila euro con un “9 Doppio Oro“

VIAREGGIONe bastano quattro, per vincerne 100 mila, di euro. E ne bastano sempre quattro, o poco più, di minuti, per immaginare e vedere crescere, anche nell’immaginazione, la sorpresa, e la felicità sul volto di uno sconosciuto e di un’ignoto vincitore, come quello che martedì 22 aprile, nella tabaccheria di piazza Mazzini, ha visto uscire, tra i 20 numeri vincenti sui 90 estratti casualmente ogni cinque minuti, 9 dei suoi 10 giocati. Forse era un turista arrivato sul lungomare per trascorrere le vacanze pasquali, o forse un cliente abituale che per quelle strade, e a quel punto di vendita, gira ogni giorno. Sono bastati cinque minuti, così come ogni cinque minuti prevede una delle modalità del 10elotto, per avere sempre più consapevolezza di aver fatto bottino, in attesa della “tassa sulla fortuna” che riporta allo Stato una fetta della vincita, di 100 mila euro. Una vincita ottenuta con solo quattro euro investiti nella modalità frequente che, appunto, si gioca ogni cinque minuti, forse con una “giocata“ pensata scegliendo attentamente i propri numeri in base alle statistiche del 10eLotto, o forse, inconsapevolmente, riponendo le proprie speranze soltanto nella fortuna. Una fortuna, o una “trovata“, che ha segnato la vincita, seppur lorda, più alta di quella giornata, che ha visto premi anche in altre zone della Toscana, come la quaterna su tutte le ruote da 26.625 euro grazie ad una giocata complessiva di 22 euro sui numeri 21-31-36-61 avvenuta a Grosseto.Un “9 Doppio Oro“, quello ottenuto dal fortunato misterioso che con la compilazione della schedina, studiando e scegliendo le opzioni, così come la somma da investire, che può andare da 1 a 200 euro, ha selezionato il massimo di dieci numeri tra 1 e 90, risultanti poi i 9 vincenti, con la scelta doppia. Un’opzione vincente del 10elotto, che, da solo inizio anno ha distribuito premi, in tutta Italia, per 20,6 milioni di euro, arrivando a una somma totale di 1,28 miliardi.