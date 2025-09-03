Parigi e Roma collaborino

Cronaca
3 set 2025
MASSIMO BAGIARDI
Cronaca
  4. Verde pubblico da 180mila euro

Verde pubblico da 180mila euro

SAN GIOVANNIUn Comune più curato, ordinato, accogliente e a misura del cittadino o di chi lo vive quotidianamente. È questo l’obiettivo del nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico a San Giovanni, appena aggiudicato a una cooperativa sociale del Valdarno. L’incarico, che avrà durata triennale e un valore di circa 180 mila euro all’anno comprende sia le attività ordinarie – come il taglio dell’erba, le potature stagionali, la pulizia e la cura delle aree verdi – sia eventuali interventi straordinari, vedi le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi che hanno creato non poche problematiche, oltre ai costi di sicurezza. La procedura di affidamento della gara si è conclusa nelle scorse settimane e l’amministrazione comunale ha autorizzato anche l’avvio anticipato del servizio, così da non lasciare scoperti parchi, giardini e aree pubbliche durante l’estate. La cooperativa incaricata, infatti, è già operativa dall’11 agosto. Vari, peraltro, sono già stati i lavori compiuti all’interno del territorio comunale, portati a compimento anche per soddisfare le esigenze di chi aveva sollevato, direttamente agli amministratori, alcune problematiche di questo tipo. Per garantire trasparenza e qualità negli interventi, il comune ha nominato i tecnici incaricati di seguire da vicino il servizio. L’ingegnere Deborah Romei è stata designata Responsabile unico del procedimento (Rup), mentre l’ingegnere Riccardo Semboloni assumerà il ruolo di direttore dell’esecuzione. A supporto, è stato individuato anche Simone Bartoli come collaboratore tecnico. Alla già cospicua somma messa a bilancio per questi importanti lavori, sono stati inoltre previsti fondi specifici per coprire le funzioni di monitoraggio e gestione, come previsto dal Codice degli Appalti, così da assicurare controlli puntuali e costanti. Con questo affidamento, si intende garantire non soltanto la regolarità e la continuità degli interventi, ma anche una maggiore attenzione al decoro urbano e al benessere collettivo. Il provvedimento è stato dichiarato regolare sia sul piano amministrativo che contabile, un passo importante da parte dei maggiori vertici cittadini con l’unico scopo di regalare una San Giovanni più verde, ordinata e accogliente per chi la vive ogni giorno.

Mas.Bag.

© Riproduzione riservata

AmbienteSanità