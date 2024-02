Trattori in Valdichiana, prosegue la protesta degli agricoltori

Firenze, 8 febbraio 2024 - Prosegue il presidio degli agricoltori al campo allestito tra i comuni di Foiano della Chiana (Arezzo) e Sinalunga (Siena), in Valdichiana. Il punto, dove si trovano una ventina di trattori, serve da riferimento e per rifocillare tutto coloro che transitano per e da Roma.

Per il pomeriggio sono previste uscite alle rotonde del vicino outlet, strategiche per la viabilità verso la A1 e il raccordo Perugia - Bettolle già concordate comunque con le forze dell'ordine. Al momento non si segnalano particolari criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico, la situazione è sotto controllo.