Tornano "I Mercoledì di Anghiari". Eventi, spettacoli e serate a tema

di Claudio Roselli

Con l’inizio oramai imminente del mese di luglio, tornano "I Mercoledì", che quest’anno toccano il traguardo della 20esima edizione fino all’ultimo del mese di agosto. Gli appuntamenti sono pertanto fissati per i giorni 2, 9, 16, 23 e 30 luglio e poi 6, 13, 20 e 27 agosto: nove serate che animeranno l’estate anghiarese tra eventi, spettacoli e serate a tema, tutte all’insegna di musica, mercatini, animazioni per le famiglie, gastronomia, moda e shopping. L’evento, presentato ieri nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, è organizzato dal Centro Commerciale Naturale "Vie" e da Confesercenti in collaborazione con il Comune e l’Associazione Pro-, con il contributo della Regione Toscana, di Toscana Promozione Turistica e della Banca e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno di aziende private.

"Sono numerosi gli attori coinvolti che dobbiamo ringraziare per il sostegno e la collaborazione – ha detto Claudio Giorni, il presidente del locale centro commerciale naturale – e inoltre quest’anno siamo particolarmente orgogliosi e contenti di essere riusciti a concorrere con successo a uToscana per le attività di animazione dei centri commerciali naturali". Il sindaco Alessandro Polcri ha parlato di vero e proprio format conosciuto e apprezzato anche nelle regioni limitrofe, che garantisce anche il servizio navetta. Inoltre, la "prima" del 2 luglio sarà accompagnata anche dalle selezioni del concorso di Miss Italia in piazza Baldaccio.

"I Mercoledì – ha sottolineato il direttore provinciale aretino di Confesercenti, Valeria Alvisi – rappresentano un’occasione importante di promozione per le nostre imprese e anche quest’anno rinnoviamo il sostegno all’iniziativa presentando un’importante conferma in programma mercoledì 9 luglio, ovvero riportando ad "Moonlight", il festival di Confesercenti che uscirà quindi dal contesto aretino e che con lo chef Aquila, volto popolare ed apprezzato di Masterchef, tornerà anche in Valtiberina, coinvolgendo sicuramente un gran numero di appassionati di cucina e di un format televisivo particolarmente conosciuto".

Il direttore della Banca e Stia, Fabio Pecorari, ha evidenziato come l’evento sappia conferire la giusta visibilità al paese e ad attrarre gente da fuori a beneficio dei commercianti e dell’economia locale. "Gli appuntamenti dei Mercoledì – ha concluso Margherita Kim, presidente dell’associazione Pro Loco – sono eventi preziosi di valorizzazione e animazione del nostro territorio e in particolare del centro storico".