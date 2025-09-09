Torna Alti Scaffali. Sfilata di scrittori in tutto il centro

Una carrellata di grandi autori in arrivo. Potere di Alti Scaffali festival dedicato alla contemporaneità arrivato alla terza edizione, quest’anno sul tema "Inganni, imposture e svelamenti". Appuntamento per tre giorni dal 12 al 14 settembre con l’economista Roger Abravanel, lo storico Carlo Ginzburg, la scrittrice e attrice Chiara Francini, la giornalista e direttrice di Qn Agnese Pini, lo storico Ernesto Galli della Loggia, Tommaso Cerno e molti altri. Sono questi alcuni dei protagonisti del festival realizzato dalla Biblioteca che si svolge tra Teatro Petrarca, Pietro Aretino, Sala Camu, Basilica di San Francesco e Biblioteca.

Si parte venerdì in biblioteca alle 11:30 con un evento gratuito: Massimo Cerulo presenta "Segreto", alle 17, Maurizio Vanni e Domenico Piraina discutono con lo storico d’arte Fabio Migliorati di museologia ed esperienza estetica sul libro "Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello all’esperienza estetica", alle 18:30 Gabriella Turnaturi esplora il suo libro "Impostori. Storie di inganni e autoinganni". La serata si chiude alle 21 con Chiara Francini e il suo "Le querce non fanno i limoni" al Petrarca.

Sabato alle 10 Roger Abravanel al Teatro Petrarca con la presentazione del suo libro "Le grandi ipocrisie sul clima" scritto con Luca D’Agnese, seguito alle 11:30 da Matteo Lancini con "Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti". Alle 17, "John Pope-Hennessy. Sulle tracce di Piero della Francesca" con Sandrina Bandera insieme a Fabio Migliorati, mentre Giovanni Belardelli parlerà de "Il tramonto del passato. La crisi". La giornata si chiude alle 21 con Ernesto Galli della Loggia e "Una capitale per l’Italia. Per un racconto della Roma fascista".

Ultimo giorno domenica: alle 10 Antonella Amendola con "Tracce di Tano Festa. Il clima felice degli anni ’60" al Pietro Aretino, mentre alle 11:30 Laura Dalla Ragione parlerà di "Disagio e comportamenti a rischio in adolescenza". Alle 17, Tommaso Cerno protagonista di un incontro al Petrarca, poi Agnese Pini alle 18:30 e la presentazione de "La verità è un fuoco", con Lucia Bigozzi. Finale alle 21 a S.Francesco con Carlo Ginzburg, e "Indagini su Piero". Info discoverarezzo.it