Seconda edizione della “Vi’ Fonda Cup” a Castroncello

Arezzo, 8 settembre 2025 – È stata una domenica di sport e divertimento, ma con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni, quella appena trascorsa a Castroncello, dove si è disputata la seconda edizione della “Vi’ Fonda Cup”.

Il campo sportivo della frazione si è trasformato in un’arena di colori e tifo, con i quattro rioni storici – Fabbri, Ceppeto, Vicinato e Capannacce – protagonisti di partite di calcetto combattute ma sempre vissute con spirito goliardico.

Una seconda edizione che ha confermato come questo appuntamento sia già entrato nel cuore dei castroncellini. Vecchie e nuove glorie del calcio locale si sono alternate in campo regalando giocate, sorrisi e momenti di sana competizione rionale, con la vittoria finale che è andata al rione Capannacce.

La “Vi’ Fonda Cup” – che prende il nome dall’antica strada, ancora esistente, che attraversava tutta la frazione prima della Sp27 - è molto più di un torneo di calcetto, ma il racconto di una comunità che si riconosce nelle proprie radici e nelle proprie tradizioni.

E come ha sottolineato l’Assessore con delega ai circoli e alle frazioni, manifestazioni come questa rafforzano il senso di appartenenza e mantengono vive le identità dei rioni, con i loro simboli e colori. È un patrimonio culturale e sociale che vogliamo continuare a sostenere.