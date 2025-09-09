Autolinee Toscane, per lavori stradali, modifiche alle linee MIV di Cavriglia

Arezzo, 9 settembre 2025 – A Cavriglia, per consentire i lavori per il rifacimento del manto stradale, sarà istituito il divieto di circolazione in via Cervia dalle 9 di lunedì 15 settembre alle 18 di mercoledì 15 ottobre 2025 e comunque fino al termine dei lavori.
Linea MIV06 Direzione Santa Lucia/Nardi: dalla fermata del Panificio CVR 040 svolta su via A. Moro all’intersezione con la “SP14 delle Miniere” svolta per viale Europa, prosegue a diritto fino alla rotatoria di Santa Lucia, da dove riprenderanno regolare percorso. Linea MIV06 Direzione Vacchereccia – San Giovanni Valdarno: dalla fermata del Panificio CVR 040 svolta su via A. Moro, all’intersezione con la SP 14 delle Miniere svolta in viale Europa fino alla rotatoria con la SP 13 per Vacchereccia, da dove riprenderà il regolare percorso.
Linea MIV05: Direzione Neri – S. Barbara – San Giovanni Valdarno: dalla fermata del Panificio CVR 040 svolta su via Aldo Moro alla intersezione con la SP 14 delle Miniere svolta per riprendere il regolare percorso. Linea MIV05: Direzione SR408 Chiantigiana Montevarchi: dalla fermata del Panificio CVR 040 svolta su via A. Moro, SP 14 delle Miniere svolta in viale Europa proseguendo diritto dove riprende il regolare percorso. Le coincidenze verranno effettuate alla fermata del Panificio. Fermate sospese: Cavriglia Municipio (CVR084) e La Torre (CVR048).