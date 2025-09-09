Il valdarnese Tommaso Pierazzi il corsa per le Regionali

Arezzo, 09 settembre 2025 – Per le prossime elezioni regionali, Tommaso Pierazzi ha annunciato la propria candidatura per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Arezzo. La scelta nasce dal desiderio di contribuire concretamente sia al progetto del Movimento che al benessere delle cittadine e dei cittadini toscani. Il percorso di Pierazzi all’interno del Movimento 5 Stelle ha radici solide: il sangiovannese è stato portavoce nel Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno per due consiliature e successivamente ha ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale. In entrambi i ruoli, ha portato avanti battaglie significative, concentrandosi su temi ambientali, sanità e sociale, con particolare attenzione al controllo dei servizi pubblici e alla tutela del bene comune. Nel 2019 si è candidato alla carica di sindaco della città.

“La mia candidatura – sottolinea Pierazzi – vuole rappresentare in Regione la voce delle cittadine e dei cittadini della provincia di Arezzo, che meritano pari dignità rispetto a quelli delle altre province, ma che spesso si sentono lontani dall’ente regionale. Le criticità sono evidenti: dai problemi dei pendolari alle lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche, dal sovraffollamento dei pronto soccorso alla viabilità carente, fino alla gestione dei rifiuti e al potenziamento della stazione ferroviaria di Arezzo per i trasporti locali e nazionali.”

Secondo il candidato, chi sceglie di mettersi in gioco oggi deve essere consapevole della duplice responsabilità: portare avanti progetti concreti e, al contempo, contrastare l’avanzata delle destre, sempre meno attente ai bisogni dei più fragili e sempre più concentrate nella difesa dei privilegiati. Un aspetto nuovo di questa tornata elettorale riguarda il percorso del Movimento 5 Stelle all’interno di una coalizione. “Dopo dieci anni di opposizione – afferma Pierazzi – abbiamo l’opportunità di trasformare le nostre battaglie in azioni concrete, mettendo finalmente le nostre idee al servizio di tutte le cittadine e i cittadini toscani.” Infine, un ringraziamento speciale va agli iscritti dei quattro gruppi territoriali della provincia di Arezzo, con un saluto particolare a Barbara Storri, Lucio Bianchi, Sereni e Nicola Venturini, che accompagneranno Pierazzi lungo l’intera campagna elettorale.

“Per aspera ad astra”, conclude Tommaso Pierazzi, lanciando il messaggio di impegno e determinazione per il futuro della Toscana. "Per aspera ad astra" è un motto latino che significa letteralmente "attraverso le asperità (le difficoltà) fino alle stelle". Questa frase viene usata come incitazione a superare ostacoli e difficoltà per raggiungere un obiettivo elevato o una condizione di gloria. Il concetto è di filosofia popolare, indicando che la fatica e le difficoltà sono necessarie per ottenere risultati.