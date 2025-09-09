Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Arezzo
CronacaStagione calcistica: ordinanza valida per tutte le partite dell’Arezzo fino alla metà del prossimo giugno
9 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Stagione calcistica: ordinanza valida per tutte le partite dell'Arezzo fino alla metà del prossimo giugno

Cambiano rispetto ai precedenti singoli provvedimenti le fasce orarie in cui tali fattispecie si applicano

Arezzo, 9 settembre 2025 – Per le partite dell’Arezzo allo stadio comunale, sia quelle valevoli per il girone B della serie C sia tutti gli altri eventi calcistici (dalla Coppa Italia agli eventuali play-off) che si disputeranno, scatta un’ordinanza erga omnes che disciplina da qui al termine della stagione calcistica previsto per il 15 giugno 2026 gli ormai tradizionali divieti finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica e a scongiurare abusi di sostanze alcoliche.

Cambiano rispetto ai precedenti singoli provvedimenti le fasce orarie in cui tali fattispecie si applicano: stop dunque alla somministrazione per asporto e alla vendita per asporto di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e di latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi. La misura riguarda tutti gli esercizi commerciali, anche temporanei e su area pubblica, compresi in un raggio di 500 metri dall’impianto sportivo.

Vietato inoltre usare e portare i contenitori di vetro e latta al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa. Le disposizioni, così come concepite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e richieste dalla questura, scatteranno 3 ore prima dell’inizio delle partite e resteranno valide fino a un’ora dopo il termine delle stesse.

© Riproduzione riservata