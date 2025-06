Test dell’Asl sul tabacco. Quanto incide sulla salute

Quanto incide la coltivazione del tabacco sulla salute di chi risiede vicino ai campi? La Asl Toscana Sud Est ha avviato in Valtiberina uno studio scientifico per verificare l’eventuale presenza di contaminanti da pesticidi e nicotina all’interno di queste specifiche abitazioni. L’indagine, che coinvolgerà le comunità della Valtiberina anche nel prossimo mese di luglio – periodo in cui si registra la massima dispersione di pesticidi e l’evaporazione di nicotina dalle foglie di tabacco – ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze in materia per quanto riguarda tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Lo studio si basa su rigorosi criteri scientifici e si inserisce nel solco delle attività già condotte dal laboratorio di sanità pubblica di Siena a partire dal 2017, quando era stata effettuata una valutazione dell’esposizione professionale (inalatoria e cutanea) agli operatori addetti alla cimatura del tabacco, rilevando valori ampiamente inferiori ai limiti consentiti dalle norme di legge. Ora l’attenzione si sposta sull’ambiente domestico: saranno selezionate almeno 50 abitazioni, situate in vie adiacenti alle aree coltivate. Per garantire l’affidabilità dei risultati, potranno partecipare all’indagine solo famiglie in cui non siano presenti fumatori o persone direttamente coinvolte nella coltivazione del tabacco. Gli operatori della Asl Toscana sud est effettueranno direttamente a domicilio specifici "wipe test" (tamponi superficiali), i cui campioni verranno analizzati dal laboratorio di sanità pubblica di Siena. Contestualmente al campionamento, verrà chiesto agli occupanti di rispondere ad alcune domande per compilare una scheda informativa dell’abitazione e dei suoi occupanti. Tutte le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto della privacy e i dati raccolti saranno trattati esclusivamente in forma aggregata. La partecipazione dei cittadini rappresenta un prezioso contributo allo sviluppo di un sistema integrato di sorveglianza ambiente-salute, finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e alla protezione dell’ecosistema locale. D’altronde, in Valtiberina si coltiva la qualità "kentucky nero" perché vi sono i nitrati e il tabacco, per crescere, ha bisogno di azoto; ciò – dicono gli esperti materia - esaurisce il suolo e quindi costringe i produttori a ruotare le colture perché nello stesso suolo l’anno successivo il raccolto sarà quantitativamente inferiore.