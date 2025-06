Nuovo asilo nido. Svolta a Piandiscò

Dopo quello di Castelfranco di Sopra, arriverà un nuovo asilo nido anche per la comunità di Piandiscò. L’opera pubblica sarà infatti finanziata grazie a un investimento di 480mila euro provenienti da fondi Pnrr. Si tratterebbe di una sezione da 20 posti che sarà collocata nell’area dell’Istituto Comprensivo. Con il voto favorevole del gruppo di maggioranza Insieme per Castelfranco Piandiscò e l’astensione della minoranza di Sentire Comune, è stato modificato il piano delle opere per accogliere i fondi Pnrr per la realizzazione della nuova sezione di asilo nido. Un importante risultato, come sottolineato dall’amministrazione comunale, raggiunto grazie all’assegnazione dal Ministero di 480mila euro per la realizzazione della nuova struttura scolastica per l’infanzia da 20 posti. "Questo finanziamento rappresenta un importante risultato per le famiglie - ha dichiarato il sindaco Michele Rossi - che da tempo evidenziavano la necessità di poter contare su servizi educativi di qualità un po’ in tutto il territorio comunale. Nel primo anno della nostra amministrazione siamo a oltre 1,6 milioni di euro investiti in opere nella scuola. È obiettivo della giunta proseguire in tempi rapidi alla progettazione dell’opera secondo i tempi stretti dettati dalle norme dei fondi Futura, anche se confidiamo in una proroga che ci permetta di procedere nel migliore dei modi". Ma non finisce qui. Un beneficio ricadrà anche sul borgo di Castelfranco. "Soddisfazione - ha aggiunto l’assessore Marco Morbidelli - anche perché ci è stata riconosciuta la somma di 180mila euro anticipata con fondi di bilancio per la seconda sezione del nido di Castelfranco. Segno anche questo di lungimiranza di questa giunta. I fondi recuperati potranno andare a risolvere altre problematiche su Faella, di cui ci stiamo occupando. Un ringraziamento particolare ai tecnici del comune che hanno collaborato intensamente con il Ministero per le complesse pratiche previste da questi bandi". Nel mese di febbraio sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo asilo di Castelfranco, che sorgerà a fianco della scuola dell’infanzia. Una volta terminato offrirà spazio per 40 posti nido complessivi, in due sezioni. Gli interventi per la prima sezione potrebbero concludersi entro il 2025 e a partire dal 2026 i bambini potranno usufruire dei nuovi spazi. Poi sarà la volta del nido di Piandiscò.

Francesco Tozzi