Agricoltura, sottosegretario La Pietra e Veneri (Fdi): “L’accordo tra ministero e manifattura del sigaro è strategico per la nostra provincia”

Arezzo, 13 maggio 2025 – Ieri è stato sottoscritto un nuovo accordo tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e le Manifatture Sigaro Toscano (MST) da circa 250 milioni di euro in dieci anni per rafforzare e dare continuità alla filiera italiana del tabacco Kentucky.

“L’accordo – ha detto il sottosegretario del MASAF Patrizio La Pietra al momento della firma - rientra pienamente nel solco delle iniziative alle quali il Ministero sta lavorando in ogni settore dell’agricoltura e che su indicazione del ministro Lollobrigida stiamo incentivando per garantire certezze a tutte le componenti delle varie filiere agricole.

Dare certezze agli agricoltori in termini economici e di durata, addirittura decennale come in questo caso, consentono, in particolare alle imprese di piccole e medie dimensioni, di poter programmare le proprie attività e gli investimenti produttivi, a tutto vantaggio dei lavoratori e del futuro della filiera tabacchicola”.

“Per la provincia di Arezzo – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – si tratta di un accordo rilevante e strategico visto che l’80% del tabacco Kentucky, che è quello impiegato per la produzione dei sigari toscani, viene coltivato nel nostro territorio. Rispetto ai precedenti accordi, questo avrà durata decennale ciò significa che i produttori potranno fare una programmazione e investimenti a lungo termine permettendo così al settore di potersi sviluppare come non ha potuto fare in precedenza.

Il Governo Meloni ha una particolare attenzione verso il mondo agricolo: lo sta riportando al centro delle politiche economiche del Paese ed è consapevole del patrimonio identitario, storico e culturale che costituisce. La produzione aretina del tabacco rientra perfettamente in questo contesto.

Si tratta di un importantissimo risultato per la nostra provincia, per il quale ringrazio il lavoro portato avanti dal Governo Meloni e dal sottosegretario La Pietra. Oggi possiamo toccare con mano la vicinanza dell’Esecutivo ad Arezzo e il suo territorio.

Il prossimo 14 giugno si terrà una iniziativa proprio sull’agricoltura organizzata dal coordinamento locale di Fratelli d’Italia e in quell’occasione dirigenti regionali e nazionali del partito ascolteranno gli operatori del settore. Anche quest’evento è sintomo della estrema rilevanza che FdI e il Governo stanno riservando al mondo agricolo”.