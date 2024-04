La Verna, sulle tracce di San Francesco: stimmate e fede, “Qui in tanti vengono per ritrovarsi”

Chiusi della Verna (Arezzo), 9 aprile 2024 – Un luogo di fede, un luogo in cui in tanti vengono per ritrovarsi e cercare risposte, proprio come fece San Francesco.

La Verna, il santuario (Foto Falsetti)

A ottocento anni dalle stimmate che il Santo ricevette, sono molte le iniziative per celebrare un anniversario importantissimo per la Chiesa.

La Nazione ha compiuto un viaggio al santuario de La Verna, un luogo chiave a livello nazionale e non solo per chi crede. “E’ un luogo di conforto”, dice Fra Michele introducendo il significato che il santuario mostra al mondo. Sopra, l’intervista.