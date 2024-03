Celebrazioni per San Francesco. Si apre il Giubileo delle stimmate

Nell’ambito dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco anche la Cattedrale di Massa, intitolata a San Pietro e a San Francesco, è coinvolta nelle celebrazioni di questo giubileo non solo per i motivi legati alla storia della diocesi, ma anche per la presenza del vescovo Mario Vaccari, ’figlio di San Francesco’, in quanto appartenente all’Ordine dei Frati Minori. La Cattedrale infatti ha al suo interno la cappella dedicata alle stimmate di San Francesco. Il Giubileo delle stimmate si aprirà il 27 marzo e durerà fino al 4 ottobre, festa di San Francesco, per cui la Cattedrale sarà a tutti gli effetti ’Chiesa giubilare’ dove i fedeli potranno accedere al dono dell’Indulgenza alle consuete condizioni, secondo il decreto concesso dalla Penitenzieria apostolica. Ci saranno inoltre alcuni appuntamenti significativi che ripercorrono il cammino di San Francesco: in primis la solennità del 4 ottobre e la festa del 17 settembre, giorno in cui San Francesco ricevette le stimmate nel 1224, ma anche il 3 maggio, ricorrenza dell’invenzione della Santa Croce, il 29 giugno, festa di San Pietro, e il 14 settembre, festa dell’esaltazione della Santa Croce.