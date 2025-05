Settimana della Bonifica. Al via "Illuminiamo l’Arno". Focus sulla sicurezza

In occasione della Settimana della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue e in svolgimento fino al 25 del mese, lunedì 19 maggio, alle 21, a San Giovanni si svolgerà l’iniziativa "Illuminiamo l’Arno". L’evento è promosso in sinergia tra il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno e i sindaci dei versanti aretino e fiorentino della valle e ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza accendendo i riflettori sull’importanza della sicurezza idraulica e delle azioni preventive capaci di bilanciare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Non a caso l’espressione scelta per la manifestazione, che nella città di Masaccio si terrà all’altezza del Bar Pineta in Lungarno Don Minzoni, è "clima che cambia, prevenzione che unisce". E per rendere visibile il messaggio si è puntato sulla forza dei simboli illuminando la scogliera del fiume, il corso liquido che attraversa l’abitato sangiovannese, con il tricolore, elemento di unione tra istituzioni e cittadini coinvolti in un’esperienza condivisa. Peraltro il Comune amministrato dalla Giunta Vadi di recente ha affidato i lavori per la realizzazione di una seconda ripa nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese e il ponte Ipazia d’Alessandria. Partiranno in estate e si collocano nel solco degli interventi già eseguiti in passato dal municipio e dall’ente consortile, vale a dire la massicciata fra i ponti Ipazia e Pertini. L’intento è di mettere in sicurezza anche la zona a sud della prima arcata utilizzando grandi blocchi di pietra in grado di proteggere le sponde dall’erosione e di migliorare l’aspetto paesaggistico dell’area.