Scuola di teatro e musical. I corsi Libera Accademia

Corsi di teatro e di musical per tutte le età con la Libera Accademia del Teatro. La scuola aretina, fondata nel 1996, tornerà ad aprire le proprie porte da lunedì 8 settembre quando prenderà il via un nuovo anno di lezioni in cui bambini, ragazzi e adulti saranno accompagnati a vivere le emozioni del palcoscenico tra formazione artistica, crescita personale e divertimento. Giunta alla soglia del trentesimo anniversario di attività, la Libera Accademia del Teatro è dunque pronta a rinnovare il proprio impegno nella promozione e nella valorizzazione dell’arte teatrale nelle sue molteplici forme attraverso percorsi finalizzati allo sviluppo delle capacità espressive e creative per arrivare a mettere in scena veri e propri spettacoli tratti da testi di grandi autori o frutto di elaborazioni originali.

Le lezioni saranno ospitate dai locali in piazza della Santissima Annunziata e saranno tenute da un gruppo di docenti ormai collaudato con Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Amina Kovacevich e Uberto Kovacevich, insieme a Ilaria Violin e Samuele Boncompagni per i laboratori per i più piccoli, ad Alessandra Cartocci per il canto, a Stefano Graverini per la musica e a Stefania Pace per le coreografie. I nuovi allievi potranno vivere una lezione di prova gratuita che rappresenterà un’occasione per conoscere i docenti e per vivere un primo approccio al mondo del teatro, potendo scegliere tra la doppia possibilità del teatro tradizionale e del musical dove la recitazione viene affiancata al canto e alla danza. La proposta della Libera Accademia del Teatro prende il via già con i bambini delle elementari tra gioco e recitazione, per passare poi ai ragazzi.