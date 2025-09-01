Venezia, la Mostra e Gaza

1 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
  Avvicinare le persone al mondo del teatro. Nuovo progetto in Valdarno

Nasce “Teatrarte”, una nuova realtà culturale.

Arezzo, 01 settembre 2025 – Una nuova realtà culturale si affaccia in Valdarno con l’obiettivo di formare, far crescere e appassionare grandi e piccoli al mondo dello spettacolo. Si chiama Teatrarte, ed è una scuola di teatro che propone corsi di recitazione, canto e danza, aperti a bambini, adolescenti e adulti.Le sedi dei corsi saranno distribuite in diversi centri del territorio: Figline Valdarno, Castelfranco di Sopra, San Giustino Valdarno, Montevarchi, Levane e Ambra. Qui un team di insegnanti qualificati e appassionati guiderà gli studenti passo dopo passo in un percorso di crescita artistica e personale, con una didattica che combina diverse tecniche per aiutare chi vuole sentirsi più sicuro sul palcoscenico o perfezionare le proprie capacità.

L’obiettivo della scuola è chiaro: creare un ambiente accogliente e stimolante, promuovere la libera espressione, migliorare le abilità e far vivere pienamente l’emozione del teatro. Un luogo dove la passione diventa strumento di formazione e creatività. Nel corso dell’anno non mancheranno eventi, stage e spettacoli, occasioni preziose per consentire agli allievi di mettere in pratica le competenze acquisite, condividere il proprio talento con il pubblico e vivere esperienze che arricchiscono non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano. Un primo importante appuntamento è già in calendario: la settimana dell’open week, dal 22 al 26 settembre, durante la quale sarà possibile partecipare a una lezione gratuita di prova in tutte le sedi della scuola. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.teatrarte.it o contattare il numero +39 353 4868298.

“Teatrarte è la scuola di teatro dove la passione prende vita” – spiegano i promotori –. “Che tu voglia salire per la prima volta su un palco o perfezionare le tue capacità, da noi troverai un percorso adatto a te. I nostri insegnanti, con entusiasmo e dedizione, guidano gli allievi con competenza e ispirazione, trasformando ogni lezione in un’esperienza coinvolgente e motivante”. Con questo spirito Teatrarte si presenta al Valdarno, pronta a diventare un punto di riferimento per chi desidera scoprire e coltivare il proprio talento. La scuola organizza eventi, stage e spettacoli per permettere agli allievi di mettere in pratica le proprie competenze, condividere la passione e vivere emozioni uniche. “Questi momenti – hanno detto gli organizzatori - sono un’occasione speciale per crescere artisticamente, confrontarsi con il pubblico e divertirsi, creando un vero e proprio percorso di crescita e scoperta nel mondo delle arti performative”.

