Cronaca
CronacaScontro in autostrada, auto si ribalda. Conducente soccorso
30 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
  Scontro in autostrada, auto si ribalda. Conducente soccorso

Scontro in autostrada, auto si ribalda. Conducente soccorso

Due incidenti nell’Aretino. Uno avvenuto a Marciano della Chiana dove una macchina ha divelto un palio della linea telefonica. Nell’altro, avvenuto sull’autostrada A1, sono rimasti coinvolti due mezzi

Le due auto incidentate

Le due auto incidentate

Arezzo, 30 agosto 2025 – Due incidenti avvenuti nel territorio Aretino. Nella notte, poco dopo le una, un'auto è uscita di strada dopo aver abbattuto un palo della linea telefonica e parte di una recinzione sulla Provinciale della Misericordia a Marciano della Chiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona. Il conducente è rimasto illeso.

Intorno alle 6 di stamani, 30 agosto, due auto si sono scontrate al Km 323 dell’A1, in direzione Nord. Uno dei due mezzi si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco di Montevarchi, la polizia stradale e i sanitari del 118. La corsia Nord è stata chiusa il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso. La persona che si trovava sull'auto ribaltata è stata affidata alle cure del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Le dinamiche degli incidenti sono in fase di accertamento.

