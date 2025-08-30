Scontro in autostrada, auto si ribalda. Conducente soccorso

Arezzo, 30 agosto 2025 – Due incidenti avvenuti nel territorio Aretino. Nella notte, poco dopo le una, un'auto è uscita di strada dopo aver abbattuto un palo della linea telefonica e parte di una recinzione sulla Provinciale della Misericordia a Marciano della Chiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona. Il conducente è rimasto illeso.

Intorno alle 6 di stamani, 30 agosto, due auto si sono scontrate al Km 323 dell’A1, in direzione Nord. Uno dei due mezzi si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco di Montevarchi, la polizia stradale e i sanitari del 118. La corsia Nord è stata chiusa il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso. La persona che si trovava sull'auto ribaltata è stata affidata alle cure del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Le dinamiche degli incidenti sono in fase di accertamento.