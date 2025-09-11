Regione, decine di nomi in lizza. Ecco il quadro lista per lista. Ultima giornata al cardiopalma

Il sigillo è pronto. Questione di ore e poi si stamperà sulle liste: a certificare che la caccia ai candidati è chiusa. E che da domani si apre la campagna elettorale, quella che porterà i candidati designati alla fine si una maratona tostissima, fatta di riunioni, cambi, attese e delusioni, al faccia a faccia con gli elettori. La mappa dei nomi negli schieramenti e dentro i partiti si va delineando, come in un puzzle dove le tessere si incastrano in un meccanismo preciso: l’una tiene l’altra. Vediamo lo stato dell’arte alla vigilia del giorno in cui le liste dovranno essere depositate e i giochi chiusi.

Centrodestra e centrosinistra scendono in campo con le rispettive liste: quattro per la coalizione che sostiene il governatore uscente Eugenio Giani e cinque per lo schieramento che corre al fianco di Alessandro Tomasi. I due competitor si sono già incontrati nei tour attarverso le province, ma qui si può dire che la sfida è iniziata per entrambi all’ombra del Buratto. Domenica scorsa Giani e Tomasi hanno assistito alla Giostra seduti in tribuna. Uno accanto all’altro, almeno per una volta.

PD. A guidare la lista sembra ormai destinata Barbara Croci, segretaria provinciale del partito (schleiniana di ferro), ma con lei saranno della partita anche l’outsider Filippo Boni, scrittore e vicesindaco di Cavriglia, il consigliere comunale a Palazzo Cavallo Alessandro Caneschi. In lista insieme alla sindaca Roberta Casini, all’imprenditrice Sara Rapini e al sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini. Non è ancora chiaro se il giovane militante dem, Lorenzo Buscicchi sarà in squadra. Ultime ore per riempire i vuoti.

AVS. Tutto pronto nella lista del campo progressista guidata dal consigliere comunale Francesco Romizi che corre insieme a Luca Tafi, Fedora d’Anzeo, Arianna Bartoli, Alessandro Baldi e Carla Capucci. E ancora: Telio Barbieri, Teresa Zammuto.

5 STELLE. È il coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi a guidare la lista pentastellata. La sfida la affronta insieme a Nicola Venturini, Bonella Martinozzi, Lucio Bianchi Sereni, Barbara Storri, Nicola Venturini e Bonella Martinozzi.

Nel centrodestra le tessere del mosaico sono già al loro posto e nella corsa alla composizione delle liste lo schieramento ha battuto sul tempo gli avversari. FRATELLI D’ITALIA. Al timone della lista dei meloniani c’è il consigliere regionale Gabriele Veneri. La "squadra" è già in campo con il consigliere comunale e provinciale Francesco Lucacci, l’assessore di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini, l’assessore a Palazzo Cavallo Giovanna Carlettini, l’ex preside Roberto Santi, Manuela Ferri, l’assessore di Montevarchi Lorenzo Allegrucci e Laura Chieli.

FORZA ITALIA. Il "volante" della pattuglia azzurra è affidato al coordinatore provinciale Bernardo Mennini. Con lui corrono per un posto nell’assemblea toscana la consigliera provinciale Meri Cornacchini, Lucia Cherici, Carlo Menci, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni e Monia Soldani.

LEGA. Cristiano Romani, fedelissimo del generale Vannacci, plenipotenziario della campagna elettorale in Toscana e vicesegretario nazionale del partito di Salvini, guida la lista. Impegnati nella sfida per il consiglio regionale anche il capogruppo a Palazzo Cavallo Federico Rossi, Roberto Bardelli detto Breda. Ma il partito aretino punta molto sui giovani e schiera in campo Gemma Peri, poco più che ventenne e già resonsabile della Lega in Valdarno, e la coetanea Marika Cerboni da Castiglion Fiorentino. In corsa ance Dante Moretti (agricoltore), Valeria Soldani e Daniela Daveri (esponente del Popolo della Famiglia).

NOI MODERATI. Ultime limature per la squadra aretina del partito di Maurizio Lupi che nei giorni scorsi ha lanciato la campagna elettorale in un tour nelle province. Il partito punta a conquistare consensi nell’area centrista con l’obiettivo di crescere anche in Toscana.

