Recuperati vecchi edifici a Cavriglia. Diventeranno strutture per turisti

Poggio al Vento, Borgo di Fontebussi, Parco dello Sport. Tre progetti con un unico obiettivo: centrare il milione di presenze turistiche all’interno del vasto territorio comunale. Cavriglia pensa in grande, merito del suo paesaggio e dei tanti investimenti portati avanti da società o semplici privati con l’intento di creare forza lavoro, indotto e ampliare la già vasta offerta turistica che può vantare il comune amministrato da Leonardo Degli Innocenti o Sanni.

Il recupero di Poggio al Vento procede spedito, l’immobile per molti anni sede direzionale dell’Enel, ma ormai da tantissimo tempo in uno stato di quasi abbandono, vedrà la nascita al suo interno di 10 nuovi appartamenti e sarà successivamente adibito anche a parco ricevimenti per eventi pubblici o privati il cui taglio del nastro, tempi burocratici permettendo, avverrà nella primavera del 2026. Un recupero molto importante questo, la vecchia mensa che ospitava proprio i dipendenti dell’Enel sarà trasformata in un grande punto di ristoro non soltanto per gli ospiti della struttura ma anche per chi la sceglierà per un momento speciale.

Un sontuoso investimento da parte di un privato alla pari di quello che si sta portando avanti nel Borgo di Fontebussi, che rinascerà dalle proprie ceneri ospitando oltre 300 posti letto per circa 40 appartamenti che saranno, col passare del tempo, ampliati con la nascita di una SPA che permetterà di poter vivere la struttura per tutto l’anno e non soltanto per una parte di stagione come era stato fatto fino a poco tempo prima della sua chiusura definitiva.

Come non ricordare poi il Parco dello Sport, che vedrà un investimento di circa 50 milioni di Euro da parte della Human Company pronta a realizzare un villaggio di 150 ettari comprensivo di un palazzetto dello sport, tre piscine, campi da tennis, pallavolo, basket, rugby, calcio, calcetto, atletica. Vedrà la sua luce nell’area polivalente di Bellosguardo, offrirà lavoro a circa 250 persone e si confida di poter far partire il cantiere entro la fine dell’anno in corso.

"Solo col Parco dello Sport - afferma il primo cittadino di Cavriglia - si stimano circa 600 mila presenze l’anno che sommate a quelle che poterà la ristrutturazione di Poggio al Vento e Fontebussi arrivano praticamente al milione. Per il nostro comune è un grande vanto, senza contare tutte le altre strutture ricettive come il Glamping Orlando soprattutto nella stagione estiva porta turismo da tutto il mondo. Tutte opere che porteranno del beneficio al territorio, soprattutto in termini economici e occupazionali".