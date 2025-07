Arniani-Fabbriciani-Misuri-Tortorelli. L’Alga cala un poker di speranze

Quattro ragazzi dell’Alga Atletica ai Campionati Italiani Allievi. La più importante manifestazione riservata ai nati nel biennio 2008-2009 è andata in scena a Rieti dove le giovani promesse dell’atletica leggera tricolore hanno vissuto un’occasione di confronto tra le diverse specialità di salti, lanci e velocità, mettendo alla prova il loro talento in un contesto di altissimo livello. La gara ha registrato la presenza anche di Stella Arniani, Gemma Fabbriciani, Filippo Misuri e Francesco Tortorelli che, al primo anno in categoria, hanno subito centrato la qualificazione per le finali nazionali e hanno vissuto una positiva esperienza di formazione, crescita e confronto con positive prestazioni e piazzamenti tra i migliori Allievi d’Italia.

Il risultato più rilevante porta la firma di Misuri che, nel salto in alto, si è piazzato dodicesimo con 1.90 metri, poi un’ottima prova è stata siglata da Arniani che ha ben figurato nel salto con l’asta con il record personale di 3.20 metri che è valso il quattordicesimo posto finale. Gli altri due portacolori dell’Alga Atletica Arezzo sono stati impegnati nel salto triplo: Tortorelli ha conseguito il quattordicesimo posto nazionale con 13.54 metri e Fabbriciani ha chiuso la gara al quindicesimo posto con 11.51 metri.

Questi risultati certificano la bontà della preparazione impostata allo stadio di atletica leggera Tenti dai tecnici Marcello Sadocchi, Paolo Tenti e Stefano Arniani, permettendo di guardare con fiducia ai futuri impegni del settore giovanile della società aretina.