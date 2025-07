Terranuova Traiana, per l’attacco c’è Ngom

Il Terranuova Traiana è pronto ad accogliere un giocatore di qualità ed esperienza. L’identikit del possibile innesto per il reparto offensivo risponde al nome di Mamadou Ngom, attaccante classe 2000 nato a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Il calciatore ha trascorso il girone di ritorno della stagione appena conclusa alla Fezzanese, mentre nella prima parte di campionato ha indossato la casacca della Folgore Caratese. Ed è proprio con i verdi di Portovenere che ha incrociato per la prima volta i biancorossi valdarnesi, mettendo in mostra fin da subito i propri connotati: è suo infatti il gol del vantaggio momentaneo della Fezzanese al 41’ del primo tempo nella gara giocata lo scorso 26 gennaio al Buon Riposo di Seravezza.

Lo scontro diretto tra la squadra allenata da Gatti e i ragazzi di Becattini finì 2-1 a favore dei liguri. Ngom ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan per poi passare a vestire le maglie della Folgore Caratese, Barletta, Vis Pesaro e Vibonese. In carriera a totalizzato 181 presenze di cui 45 nel campionato professionistico di Serie C e realizzato 24 reti, quattro delle quali nel campionato di Serie C. Ngom è reduce da un’annata che ha chiuso con un bilancio di 5 reti in 22 gare di campionato. Si tratta di un attaccante completo che può giocare come punta centrale o adattarsi a ruoli più larghi, e potrebbe affiancare nel reparto avanzato un’altro giocatore in fase di approdo a Terranuova, Pietro Bruni.

Nel frattempo la società biancorossa ha ufficializzato la risoluzione consensuale dei contratti con 11 giocatori che hanno fatto parte della rosa della prima squadra nel campionato 2024-2025, alcuni dei quali già anticipati nelle scorse settimane. Per Alessandro Stopponi (2005), Leonardo Dini (2006), Tommaso Palazzini (2006) e Alessandro Zhupa (2005) è terminato il prestito.

Hanno preparato le valigie anche il portiere Lapo Morandi (2003), i difensori Tommaso Cappelli (2004), Anicet Grieco (2005) e Alessandro Petrioli (2003), e l’attaccante Niccolò Iacomoni (2007). Infine, due partenze eccellenti. Luca Lischi, ex Aquila Montevarchi arrivato a Terranuova durante la sessione invernale di mercato, non giocherà più in biancorsso.

Così come Alessandro Bega, per 5 stagioni a Terranuova. 132 presenze e 12 reti per il baluardo della difesa che ha scelto la Sansovino.