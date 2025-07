Auto contro la pasticceria. Danni alla veranda e ai tavoli

L’auto fuori controllo che irrompe nella veranda andando a rompere le pareti in vetro della struttura. Paura e gravi danni. Ecco il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina a Pieve al Toppo, all’interno del panificio-pasticceria Fratelli Pierozzi. Protagonista dell’incidente una signora di 80 anni alla guida dell’auto, un suv. La donna, originaria del fiorentino, si trovava in Valdichiana per alcuni giorni di relax approfittando del fatto che qui hanno una seconda casa. La coppia si stava appunto recando nella pasticceria per fare colazione ed avevano appena fatto il loro ingresso a bordo del veicolo nel parcheggio. La signora al volante del suv si sarebbe spaventata alla vista di una vettura in manovra. Una sterzata improvvisa e il suv è così finito contro la vetrata della veranda del locale. Per fortuna l’auto e i vetri non hanno colpito nessuno degli avventori e nemmeno dei dipendenti del panificio pasticceria. Subito sono stai allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza urgenza del 118 aretino, che hanno provveduto a prestare le prime cure alla coppia a bordo del suv, visibilmente scossa per l’accaduto. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando aretino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dai vetri pericolanti esaminando la struttura, oltre alla polizia municipale di Civitella in Val di chiana, che ha effettuato i rilievi. L’incidente non ha registrato feriti ne ha visto coinvolte altre vetture fatta eccezione per il suv della coppia.

M.M.