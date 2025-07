Una squadra antincendio da 40 operatori

POPPI

Gli operatori dell’antincendio boschivo già all’opera in Casentino. Cinque persone e due mezzi dell’Unione dei Comuni del Casentino, sono intervenuti in località Ottavo per effettuare operazioni di bonifica a supporto di un intervento di spegnimento incendio. Le maestranze dell’Unione hanno realizzato una fascia di sicurezza per separare la parte interessata dall’incendio, dalla vegetazione non bruciata. Questo è solo uno dei tanti interventi a cui è chiamata la squadra Antincendio boschivo dell’Unione che, nel tempo, si è rafforzata per competenze e capacità operativa. La squadra conta oggi 40 operatori specializzati e formati e 10 mezzi attrezzati che "pattugliano" 12 comuni. Il servizio è attivo tutto l’anno, ma con modalità operative differenti a seconda del periodo. A partire dal 1 luglio è iniziato il periodo di alta operatività con conseguente massima allerta. La squadra Aib, che segue percorsi di formazione continua, è formata da 4 direttori di operazione, 2 coordinatori operativi di sala, 1 addetto di sala, 2 Gauf, ovvero addetti formati all’uso del fuoco,4 Rdg (responsabili del gruppo) e 5 guardie forestali. Il gruppo antincendio dell’Unione poi ha a disposizione un ottimo parco macchine che comprende un’autobotte da 3.300 litri, una da 1.500 litri, 4 fuoristrada dotati di modulo antincendio.

So.Fa.