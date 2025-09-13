Promozione di tutti gli sport: giornata clou

A Subbiano si rinnova l’appuntamento dedicato alla promozione di tutti gli sport. Oggi pomeriggio nell’area festiera e sportiva del paese sarà possibile provare tante discipline con le asd che faranno conoscere la loro attività e i loro istruttori. "Vivere lo sport vuole promuovere il gioco di squadra – dice il sindaco Ilaria Mattesin (nella foto) – che significa condividere obiettivi, strategie, successi, fallimenti, emozioni, responsabilità e supporto reciproco tra tutti coloro che fanno parte di un gruppo. Lo sport come insegnamento di vita con il rispetto delle regole e dell’avversario. Valori etici e fondamentali per la crescita di una comunità". Per Vivere lo Sport sarà aperto lo stadio comunale dal Marino Mercato Subbiano che ospiterà oltre che al calcio, la pallavolo con Capolona Subbiano, il baseball con Arezzo Baseball, il rugby con il Vasari Arezzo, il tiro con l’arco, il podismo con il Subbiano Marathon; nella zona stampa sarà presente la Fit&Fight e gli scacchi con il circolo Scacchistico Arezzo per allenare la mente.

Sarà aperto l’impianto del tennis dall’associazione e scuola Tennis Subbiano che ospiterà anche la Sba scuola Basket Arezzo. Il Centro Eventi ospiterà il Circolo Schermistico Aretino, la Ginnastica Casentinese, Olympic Inn. Di sport in sport nel piazzale d’ingresso all’area festiera e sportiva si troveranno la News Team Giano per il nuoto, il Kumia Karate Casentino, la danza con Live Love Dance, Mtb Race. Nell’area verde sul lungarno davanti sarà presente con la danza il Centro Studi DanzArno e la pallavolo con la Top Volley mentre nell’area della mostra zootecnica sarà protagonista il Centro Ippico Belfiore con i suoi cavalli e cani, infine le auto di Baturlo Racing Team.

S.F.