Primo appuntamento con Chiara Francini

Si comincia domani alle 10 con l’apertura ufficiale in Biblioteca. Qui alle 11.30 Massimo Cerulo presenta "Segreto".

Nel pomeriggio, alle 17, Maurizio Vanni e Domenico Piraina discutono insieme allo storico d’arte Fabio Migliorati di museologia ed esperienza estetica sul libro "Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello all’esperienza estetica", mentre alle 18.30 Gabriella Turnaturi esplora il tema degli inganni nel suo libro "Impostori. Storie di inganni e autoinganni". La serata si chiude alle 21 con Chiara Francini e il suo "Le querce non fanno i limoni" al Petrarca.

E ancora: sabato 13 settembre, si parte alle 10 con Roger Abravanel al Petrarca e la presentazione del suo libro "Le grandi ipocrisie sul clima" scritto con Luca D’Agnese, seguito alle 11.30 da Matteo Lancini con "Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti". Nel pomeriggio alle 17, "John Pope-Hennessy. Sulle tracce di Piero della Francesca" con Sandrina Bandera insieme a Fabio Migliorati, mentre Giovanni Belardelli, con lo storico Paolo Nanni, parlerà de "Il tramonto del passato. La crisi".

La giornata si chiude alle 21 con Ernesto Galli della Loggia, moderato da Emanuele Ertola, che ci parlerà di "Una capitale per l’Italia. Per un racconto della Roma fascista". Domenica alle 10 Antonella Amendola presenta "Tracce di Tano Festa. Il clima felice degli anni ’60" al Pietro Aretino, mentre alle 11.30 Laura Dalla Ragione parlerà di adolescenza con "Disagio e comportamenti a rischio in adolescenza. Una guida per comprendere e prevenire".

Alle 18, Tommaso Cerno sarà protagonista di un incontro al Petrarca, seguito da Agnese Pini alle 19 con la presentazione del libro "La verità è un fuoco", insieme a Lucia Bigozzi. Gran finale alle 21 nella Basilica di S.Francesco con Carlo Ginzburg, che interverrà con il suo "Indagini su Piero. Il Battesimo, il Ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino".

A.B.