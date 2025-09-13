Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Arezzo
Premio Casentino, 50 anni di storia. Un osservatorio sull'eccellenza
13 set 2025
SONIA FARDELLI
Cronaca
13 set 2025
SONIA FARDELLI
Cronaca
Premio Casentino, 50 anni di storia. Un osservatorio sull’eccellenza

Weekend con i riconoscimenti a De Bortoli, Burioni, Ruffini e Bragagni. Opere d’arte in dono ai vincitori. Tra antiche mura di Poppi i nuovi talenti: torna anche il prestigioso concorso ideato da Gadda e Lisi.

Anche quest’anno le massime onorificenze saranno conferite a personalità di grande rilievo; il premio d’onore per il giornalismo verrà assegnato a Ferruccio De Bortoli

Per approfondire:

di Sonia Fardelli

La cittadina casentinese capitale della cultura con la 50esima edizione del Premio Casentino, un traguardo storico che conferma la vitalità e il prestigio di un concorso letterario e artistico tra i più longevi d’Italia. Due le giornate, oggi e domani, che vedranno sfilare nell’antica Badia di San Fedele, all’ombra del Castello dei Conti Guidi, scrittori, poeti, giornalisti, scienziati, imprenditori e artisti da tutta Italia. La cerimonia di consegna dei premi per i testi inediti, per le segnalazioni particolari e per le menzioni d’onore dei testi editi si terrà oggi pomeriggio dalle ore 16, mentre i premi per i testi editi delle sezioni narrativa, poesia e saggistica e i premi d’onore saranno consegnati domani dalle ore 10. Anche quest’anno le massime onorificenze saranno conferite a personalità di grande rilievo. I riconoscimenti testimoniano la volontà del Premio Casentino di essere non soltanto un concorso letterario, ma anche un osservatorio privilegiato sull’eccellenza italiana, capace di abbracciare mondi diversi e di metterli in dialogo.

Il premio d’onore per il giornalismo sarà assegnato a Ferruccio De Bortoli, il premio d’onore per la medicina a Roberto Burioni, il premio d’onore per l’imprenditoria ad Albano Bragagni, il premio d’onore per l’economia a Ernesto Maria Ruffini e il premio d’onore per l’arte a Farsettiarte. Tra i premiati nella sezione "saggistica edita" anche Maurizio Sessa, firma de La Nazione, autore del libro Puccini. Cent’anni – Viaggio sentimentale da Lucca al mondo. I riconoscimenti consegnati nei due giorni non si limitano solo a diplomi e pergamene, ma includono opere create da quattro maestri indiscussi del panorama artistico nazionale come Vitaliano Angelini, Sergio Bizzarri, Mauro Capitani e Alessandro Nastasio. Il Premio Casentino fu istituito negli anni Quaranta del secolo scorso da personalità come Carlo Emilio Gadda, Nicola Lisi e Carlo Coccioli. Interrotto nel periodo bellico, fu riproposto negli anni Settanta per volontà del presidente del Centro culturale Michelangelo Silvio Miano.

Oggi il concorso è promosso dal Centro culturale Fonte Aretusa presieduto da Maria Eugenia Miano, che ne ha saputo rinnovare lo spirito attualizzando una tradizione che continua ad attrarre voci e talenti. Le sezioni del concorso includono narrativa, saggistica, poesia, cinema e teatro, fino ad arrivare alle più recenti "Amica Foresta", favorita dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ed "Emma Perodi", dedicata alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, caldeggiata dal Centro Creativo Casentino e dal Parco Letterario Emma Perodi.

