Polifonico, parte la musica. Notte brivido a S.Francesco

Si apre questa sera (alle ore 21) nello splendido scenario della Basilica di San Francesco il settantatreesimo Concorso Polifonico Internazionale "Guido d’Arezzo" con un concerto inaugurale imperdibile per il programma e per gli esecutori.

Verrà eseguita infatti un’ampia selezione del "Cantico dei Cantici" di Giovanni Pierluigi da Palestrina da parte del noto "Ensemble De Labyrintho" guidato dal Maestro Walter Testolin, uno dei più noti esperti di polifonia rinascimentale a livello europeo. Il testo, che è uno dei libri sapienziali della Bibbia, attribuito a Salomone, racconta dell’amore di un ragazzo e di una ragazza con una turgida ricchezza di immagini e un linguaggio sorprendentemente realistico che può perfino sconcertare chi non è avvezzo agli accesi colori della mentalità orientale.

Palestrina ne ha esaltato e sublimato il messaggio dell’amore umano quale espressione universale dell’amore di Dio.

Il concorso, peraltro, ha già preso il via ieri sera alla Casa della Musica con la fase didattica che è una delle grandi costole della kermesse aretina: lo stesso Testolin ha tenuto quest’anno la masterclass per gli studenti della Scuola Superiore per Direttori di Coro, che si concluderà in mattinata.

Oggi pomeriggio giornata piena perchè presso la Caurum Hall si svolgerà a partire dalle 15,30 il Concorso Gran Premio Corale Italiano in collaborazione con Feniarco.

Domani, sempre nel pomeriggio avrà inizio il concorso vero e proprio con la sezione 1, programma obbligatorio.

Finale col botto venerdi sera col Canto Popolare in Fortezza dove, a compensare la presenza di un solo coro iscritto alla sezione, si esibiranno cori ospiti e i Musici del Saracino. Sabato mattina alla casa della Musica avrà luogo il convegno: "Interpretare Palestrina oggi: edizioni e questioni di prassi esecutiva". Gran Premio "Città di Arezzo" sabato pomeriggio alla Caurum Hall con proclamazione del coro vincitore e, come da tradizione, domenica mattina alle 10,30 Santa Messa in Cattedrale con partecipazione corale.