Pieve torna a sognare. Pontenuovo-Rialto, che finale. Show al Campo dei Lumi

PIEVE SANTO STEFANOSarà Pontenuovo-Rialto la finale della 47esima edizione dell’era moderna del Palio dei Lumi di Pieve Santo Stefano. Questo il verdetto delle due sfide di semifinale del torneo di calcio in costume fra le quattro parti in cui si divide il paese, disputatesi nel pomeriggio di domenica scorsa al Campo dei Lumi. Se nel primo incontro non c’è stata storia, con il Pontenuovo che ha rifilato un perentorio 6-0 al Centro Paese, nel secondo il pubblico ha in pratica assistito al refrain degli ultimi anni, che vede Rialto e Pontevecchio a un livello superiore a quello delle altre due compagini. Non a caso, sono state le finaliste delle ultime edizioni e soltanto il sorteggio le ha messe di fronte in quella che ai più è sembrata di nuovo una finale anticipata, che non ha deluso le attese.

Ha vinto il Rialto per 4-2, al termine di 60 minuti ricchi di emozioni: Pontevecchio in vantaggio per 1-0, ma prima del riposo gli avversari ribaltano sul 2-1; nel secondo tempo, pareggio e gara in bilico fino a due minuti dal termine, quando il Rialto sigla il 3-2 e poi il 4-2. Una citazione particolare per colui che è oramai divenuto una figura istituzionale: Dario Zanelli, pievano doc, dapprima calciante e adesso arbitro di carisma; se non proprio a tutte, ha preso parte nell’uno e nell’altro ruolo a quasi tutte le edizioni del palio. E adesso, mente rivolta a lunedì prossimo, 8 settembre, giorno di grande festa per Pieve in onore della Madonna dei Lumi: alle 15.30 andrà in scena la finale per l’assegnazione del titolo, con premiazione della squadra vincitrice alle 17 in piazza, dopodichè la competizione (virtuale) fra i quattro rioni di Pieve si sposterà sul piano della creatività.