Piazzetta don Carlo Bonechi: "Tramandiamo la sua memoria"

Sarà un momento carico di emozione e di memoria collettiva quello di oggi, alle ore 11, quando la comunità di Pozzo della Chiana si ritroverà per l’inaugurazione della nuova Piazzetta Don Carlo Bonechi. Un’iniziativa che porta la firma del Comune di Foiano della Chiana, promossa insieme alle associazioni locali, alla parrocchia e ai cittadini, per rendere omaggio a un sacerdote che ha lasciato un segno indelebile nella storia del paese.

Don Carlo Bonechi, originario di Mercatale, arrivò a Pozzo della Chiana nel 1967 e vi rimase fino alla sua scomparsa nel 2015, a 83 anni. Quasi cinquant’anni di ministero, vissuti con discrezione e costanza, in cui seppe intrecciare la sua vita con quella della comunità. Le famiglie, i giovani, gli anziani, i più fragili: a tutti ha saputo rivolgere attenzione e ascolto, diventando un punto di riferimento spirituale ma anche umano.

La piazzetta scelta per l’intitolazione si trova accanto alla chiesa di San Biagio, cuore religioso del borgo. Sarà questo lo spazio che da oggi porterà il suo nome, trasformandosi in un simbolo di appartenenza e riconoscenza. "La scelta di intitolargli uno spazio pubblico nel cuore del paese – conferma il sindaco di Foiano, Jacopo Franci – nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria di un sacerdote che ha saputo incarnare i valori di dedizione, umiltà e servizio. Don Carlo ha rappresentato per Pozzo e per tutto il nostro territorio una guida spirituale e un esempio di impegno. Intitolargli questa piazzetta significherà riconoscere pubblicamente il valore di una vita spesa al servizio degli altri".

Alla cerimonia, insieme al sindaco e all’amministrazione comunale, saranno presenti le autorità civili, militari e religiose, oltre alle associazioni del paese che hanno fortemente sostenuto l’iniziativa. L’inaugurazione sarà accompagnata da momenti di raccoglimento e da un clima di festa comunitaria.

L’intitolazione della Piazzetta Don Carlo Bonechi rappresenta così un atto corale di affetto e di gratitudine. Un gesto che consegna al futuro la memoria di un sacerdote che, per cinquant’anni, ha saputo unire la comunità di Pozzo con la sua presenza costante e la sua parola semplice. Da sabato, quel nome inciso nello spazio pubblico continuerà a ricordare a tutti il valore di una vita spesa per gli altri.