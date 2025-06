Parco di Farneta. Riqualificato e riaperto

Grazie ad un patto di collaborazione civica il parco giochi della ex scuola di Farneta è stato completamente riqualificato. Un progetto portato a termine con entusiasmo dalla Proloco Farneta insieme ad una serie di sponsor privati. All’inaugurazione ha partecipato il primo cittadino Luciano Meoni. La proposta di collaborazione, come previsto dalla procedura, è stata presentata dalla Proloco Farneta per l’attivazione in forma condivisa con l’Amministrazione di interventi di cura, rigenerazione e gestione degli ambienti da utilizzare per attività di promozione territoriale, di valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche e come punto di incontro e aggregazione sociale, con l’impegno di curare e riqualificare gli spazi verdi circostanti da trasformare in luogo di aggregazione stabile per bambini, famiglie e ragazzi della frazione. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale che ne ha riconosciuto l’utilità pubblica. "Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che concretamente si sono adoperate per la realizzazione del parco, coinvolgendo nei lavori anche alcuni cittadini con competenze specifiche, che hanno lavorato nel loro tempo libero, e tutti i nostri sponsor, le piccole realtà imprenditoriali di Farneta che hanno subito abbracciato questo progetto e hanno contribuito ognuno nelle proprie possibilità - dichiara Elisabetta Calussi, presidente Proloco Farneta - Adesso il nostro giardino è fruibile da tutta la popolazione e diventa uno spazio sicuro anche per le numerose scolaresche che vengono a visitare l’adiacente Museo Paleontologico".

La.Lu.