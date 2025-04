La zona Giotto cambia pelle. Via il laghetto dal parco Pertini. Piazza pronta per l’autunno

Mentre l’ex Palazzo di vetro resta un simbolo di degrado, il quartiere Giotto vive una stagione di cambiamenti. Tra interventi imminenti e progetti in fase di sviluppo, il volto della zona si prepara a cambiare radicalmente. A luglio sarà ultimata la tanto attesa nuova piazza, che verrà ufficialmente inaugurata a novembre. Ma già in estate i residenti potranno beneficiare del restyling, atteso da anni e pensato per restituire dignità e vivibilità a una delle aree più centrali e frequentate della città.

I riflettori restano accesi anche sul parco Pertini, cuore verde del quartiere. A destare curiosità è la sorte del vecchio laghetto, ormai ridotto a una colata di cemento. L’assessore Alessandro Casi è chiaro: "Il laghetto sparirà. L’area sarà riqualificata con nuove piantumazioni e diventerà uno spazio dedicato alla socialità". Nessun dettaglio ulteriore, ma l’intenzione è quella di dare nuova vita a un angolo trascurato del parco.

Novità importanti anche sul fronte sportivo e sociale. Grazie alla vittoria del bando "Sport di tutti – Parchi 4-14", promosso dal Ministero per lo Sport e Sport e Salute S.p.A., nascerà un’area polivalente per attività ludico-motorie dedicate ai bambini dai 4 ai 14 anni. Il progetto, dal valore di 100.000 euro (75% finanziato dal bando, 25% da fondi comunali), sarà realizzato proprio al Pertini.

"Siamo arrivati terzi a livello nazionale con 95 punti su 100", spiegano gli assessori Casi e Scapecchi, motivando la scelta dell’area in base a criteri precisi: presenza di videosorveglianza, servizi pubblici, connessione in fibra, prossimità a scuole e piste ciclabili. L’area, pavimentata con materiale antitrauma, si estenderà su 600 metri quadrati e potrà ospitare fino a 30 bambini contemporaneamente, con particolare attenzione anche all’accessibilità per persone con disabilità.

Un sistema a Qr code fornirà video tutorial per un uso corretto delle attrezzature. "Siamo pronti, attendiamo solo l’ok definitivo da Sport e Salute. Puntiamo ad avviare i lavori entro l’anno", assicura Scapecchi. Infine, una risposta attesa da tempo: i parcheggi. È pronto il progetto – già approvato in giunta – per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico da 100 posti in via Tiziano. Resta solo il via libera del consiglio comunale. Il quartiere Giotto si prepara così ad un nuovo futuro.

