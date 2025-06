Anfiteatro, chi si rivede. Riapertura entro un mese dopo due anni di chiusura

Un mese al massimo e poi i giardini dell’Anfiteatro riapriranno definitivamente anche sul lato di via Crispi. Ci sono voluti oltre due anni ma finalmente i lavori per il ripristino delle piante pericolanti sono partiti e proprio in questi giorni una squadra di tecnici è al lavoro dentro al parco cittadino. Ad annunciare la partenza dei lavori e l’imminente riapertura dei cancelli è il Direttore della Direzione regionale musei della Toscana Stefano Casciu. "I lavori nella parte di parco che si affaccia su via Margaritone erano già conclusi mesi fa e abbiamo proceduto alla riapertura sul lato museo - spiega Casciu – adesso finalmente entro tre o quattro settimane al massimo, speriamo prima, riapriremo il parco anche sul lato di via Crispi. Dovremo poi aggiungere arredi e panchine ma i lavori al verde sono già iniziati, si tratta di messa in sicurezza, ripulitura e quindi riapertura. A luglio il parco riaprirà anche sul secondo lato". I fondi reperiti non con un art bonus come per il lato di via Margaritone, ma con finanziamenti interni. "I lavori per la parte di giardino che insiste su via Crispi – continua Casciu – sono realizzati direttamente da noi con fondi ministeriali. C’era da tempo una perizia in corso di completamento, che riguardava le aree verdi colpite da danni in tutto il patrimonio regionale. Per questo tanta attesa, i nostri interventi dovevano mettersi in coda alla partenza di tutti gli altri lavori finanziati con fondi interni del Ministero". A bussare a tutte le porte affinchè i giardini dell’Anfiteatro riaprissero anche il consigliere comunale Renato Viscovo: "Per questo secondo intervento mi sono rivolto al consiglio superiore dei beni culturali, il caso è stato sottoposto alla commissione e al Ministero che ha sollecitato la direzione regionale dei musei, finalmente i lavori sono partiti e nel giro di tre, massimo quattro settimane, il parco dell’Anfiteatro riaprià anche su via Crispi".

Dopo due anni in sostanza il parco sarà restituito al pubblico nella sua interezza. Ad aprile il personale del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo aveva riaperto il cancello di accesso che si affaccia su via Margaritone. Era stato un primo passo verso la riapertura totale che presto coinvolgerà anche il lato di via Crispi dopo la conclusione dei lavori. Sembra ormai vicino quindi il lieto fine a due anni dalla chiusura dei cancelli per la questione piante pericolanti, con il parco dell’Anfiteatro per troppo tempo rimasto inaccessibile ad aretini e turisti.

I primi lavori erano serviti per rendere fruibile la parte su via Margaritone, in cui adesso è presente anche una casetta per lo scambio dei libri vicino alle panchine poste ai lati del monumento a Mecenate che si prestano così alla lettura. Gli interventi, progettati dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e autorizzati dalla Soprintendenza, hanno trasformato questo spazio a lato del museo archeologico in una piccola area culturale. Adesso è partito il secondo step sul lato via Crispi, conclusione entro luglio.