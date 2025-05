Massaciuccoli Romana. Nuova offerta turistica. Servizi affidati ad Artemisia

"Con la primavera, torna a fiorire l’area di Massaciuccoli Romana". Così il Comune ha presentato la riattivazione dei servizi turistici al museo archeologico. Il ’nuovo ricorso’ riparte da certezze acquisite e qualche novità, ma soprattutto da una forte sinergia tra la comunità della frazione, l’amministrazione, i volontari e gli operatori dello spazio museale: tra le "certezze" ci sono il Gruppo archeologico massarosese, gli infaticabili volontari che da tempo si prendono cura del gioiello archeologico, e la direttrice scientifica Giulia Saviano, da quasi un anno alla guida dell’area archeologica. La novità, invece, è la cooperativa Artemisia, a cui è stata affidata dal Comune la gestione dei servizi culturali per un anno.

Il museo sarà aperto per 24 ore a settimana: l’orario primaverile si articola tra mercoledì e giovedì 9,30-12; venerdì 9,30-14,30; sabato e domenica 11-18. A luglio e agosto, invece, il museo sarà aperto il giovedì dalle 9,30 alle 12,30, e poi venerdì, sabato e domenica in fascia 9,30-12,30 e 17,30-21,30. Per quanto riguarda gl’ingressi, è stata decisa una tariffa di 2 euro per ogni biglietti, che diventano 6 per le visite guidate e un euro per i ridotti (7-18 anni e studenti universitari). Per i gruppi superiori a 19 persone, la visita guidata è al costo di 5 euro a testa. Gratuito invece per bambini fino a 6 anni, over 65, disabili, archeologi, guide turistiche, insegnanti e per i residenti di Massaciuccoli.

"Abbiamo trovato una formula per stabilizzare la gestione del museo e garantirne la fruibilità tutto l’anno – spiega l’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato –; in questi anni abbiamo costruito le basi e ora ci siamo. Abbiamo una direttrice scientifica che sta facendo un lavoro eccezionale, anche per quanto riguarda i rapporti col territorio, e poi ci sono i volontari del Gam. Il biglietto? Una tariffa popolare che non porta un gettito importante ma che vuole essereun simbolo: la cultura si paga per non svilirla". Soddisfatta anche la sindaca Simona Barsotti: "Da oggi il museo acquisice formalmente una struttura tutta sua – le sue parole –, con un referente tecnico e un direttore che in questi mesi ha lavorato per creare sinergie importanti".

Il museo sarà impreziosito con una nuova esposizione, mentre sul fronte delle iniziative è al lavoro la direttrice scientifica Giulia Saviano: "Incrementeremo gli spazi espositivi e faremo acquisire a questa struttura una dimensione regionale – spiega –; per quanto riguarda le iniziative, abbiamo in mente laboratori per adulti e bambini, conferenze scientifiche e molto altro. Vogliamo un museo inclusivo e accessibile a tutti". Amministrazione, direzione scientifica, Gam – in rappresentanza dell’associazione è intervenuta Ilda Pieri – e la cooperativa Artemisia, guidata da Selene Pellistri, assieme a tutta la comunità di Massaciuccoli: un nuovo inizio per l’area archeologica.