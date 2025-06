Rinasce il museo di arte sacra. Investimento da 250mila euro

Dopo un lungo intervento di restauro e consolidamento della struttura, è tornato a essere visitabile il museo di San Francesco a Greve in Chianti. La riapertura dello spazio espositivo è stata resa possibile grazie all’intervento di consolidamento statico realizzato dal Comune per oltre 250mila. L’opera, progettata per la riqualificazione e la messa in sicurezza in particolare della facciata ovest dell’edificio, ha mirato a conservare la struttura.

"Il museo di San Francesco è uno dei più rilevanti fulcri di attrazione turistico-culturale del territorio chiantigiano, sede di numerosi eventi espositivi allestiti nel corso dell’anno", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini durate la riapertura.

Il museo, un tempo convento francescano, ospita una novantina di opere tra pitture, sculture, parati e oreficerie provenienti dalle chiese e dalle pievi del territorio comunale e riferibili ad un arco temporale che va dal 1200 al 1800. Tra queste una pala di terracotta policroma di inizio ’500 col Compianto su Cristo morto e attribuita a Baccio da Montelupo.

Fa parte del museo anche una sezione archeologica nata dal lavoro dell’associazione gruppo San Michele-Gev Chianti con una collezione che attesta la presenza delle antiche civiltà nel territorio con il pezzo più antico che risale al 300 aC.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso il lunedì e il mercoledì.