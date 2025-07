Impruneta Futura, anche Biagiotti lascia l’incarico. Non sarà più consigliere ma collaborerà con il partito. Entra al suo posto il portavoce Paolo Magnelli

Anche David Biagiotti (nella foto) lascia il suo posto da consigliere comunale di Impruneta Futura. Era l’unico rimasto dei tre eletti della lista civica alle amministrative del 2023. Resta nel movimento, ma "per motivi personali" ha presentato le proprie dimissioni formali da consigliere e delegato. "Continuerà a collaborare con Impruneta Futura con sue proposte ed iniziative, portando il suo contributo e la sua esperienza maturata in tanti anni di militanza politica territoriale" dicono dal gruppo. La prima dei non eletti era Lucilla Lepri, ma ha deciso di non accettare per concentrare il suo impegno già attivo alla Pro Loco e alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze.

Entra in consiglio Paolo Magnelli, che lascia così il suo incarico di portavoce di Impruneta Futura. Per lui è un ritorno: nell’ultima consiliatura sotto il sindaco Calamandrei, era stato presidente del consiglio comunale. Due anni fa Impruneta Futura si era presentata come alternativa alla coalizione di centrosinistra che poi ha vinto eleggendo sindaco Lazzerini. Impruneta Futura aveva comunque eletto ben tre consiglieri: il candidato sindaco Matteo Aramini, Sabrina Merenda e appunto David Biagiotti.

Il primo si è dimesso dopo 9 mesi; al suo posto è entrato Tommaso Orlandini il quale dopo essere passato nel giugno 2024 nel gruppo misto con Merenda (che è ancora all’opposizione), ha aderito al gruppo di maggioranza Impruneta Rip@arti. A febbraio scorso Impruneta Futura ha raggiunto un accordo entrando in maggioranza attraverso il suo unico consigliere Biagiotti. Si ricambia, con l’ingresso di Magnelli nel gruppo che ora sostiene l’attuale amministrazione.

Manuela Plastina