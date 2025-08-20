La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaPalazzuolo, Giani inaugura la panchina rossa
20 ago 2025
SERENA CONVERTINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Palazzuolo, Giani inaugura la panchina rossa

Palazzuolo, Giani inaugura la panchina rossa

L’iniziativa contro la violenza sulle donne. Manetti: "Fiera di questa comunità: l’impegno per i grandi temi nella nostra Toscana diffusa"

Eugenio Giani e Cristina manetti all’inaugurazione della panchina rossa

Eugenio Giani e Cristina manetti all’inaugurazione della panchina rossa

Per approfondire:

MONTE SAN SAVINO

Una piccola comunità per un tema grandissimo: il contrasto alla violenza sulle donne. A Palazzuolo, frazione di Monte San Savino, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo ormai diffuso in tutta Italia, ma qui frutto di un’iniziativa spontanea.

I residenti, quest’estate, hanno deciso di individuare una panchina all’imbocco del borgo, dipingerla di rosso, sistemarla e apporvi una piccola targa.

Un gesto semplice ma fortissimo, nato senza bandi o progetti istituzionali, ma direttamente dal basso.

"Credo sia questo l’aspetto più bello – ha sottolineato Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione e ideatrice del progetto La Toscana delle Donne –: che sia stato un atto spontaneo, capace di accendere un riflettore anche su un borgo piccolo come Palazzuolo". Un borgo cui la stessa Manetti è legata personalmente e che ora vede entrare la propria voce in un tema di rilevanza nazionale e non solo.

La cerimonia si è trasformata in un momento di grande condivisione a cui hanno partecipato autorità locali e regionali.

Oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, erano presenti i sindaci dei Comuni vicini, i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli, la presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Masanieri e Marco Meacci, presidente del Corecom.

In tanti, circa un centinaio tra abitanti e cittadini dei dintorni, hanno partecipato all’inaugurazione, riempiendo la piazzetta all’ingresso del borgo.

"Anche mia madre – ha ricordato Manetti – ha preso parte ai lavori insieme agli altri residenti. È stato un gesto collettivo, fatto con naturalezza e semplicità, che dà soddisfazione e testimonia la logica della Toscana diffusa: un lavoro di tutti, che racconta l’anima di una comunità abituata a fare le cose insieme".

Un segnale forte che trasforma Palazzuolo in presidio simbolico contro la violenza di genere. Un piccolo borgo, ma capace di lanciare un messaggio universale: che la lotta alla piaga della violenza sulle donne riguarda tutti, e può partire anche da un’iniziativa semplice ma condivisa a livello comunitario. Il coinvolgimento diretto dei cittadini ha infatti reso l’evento un’occasione di partecipazione autentica che ha unito impegno e identità locale in un gesto che rimarrà nel tempo, spiega Manetti, come un bel ricordo nel cuore dei cittadini di Palazzolo.

"È stato bello – ha concluso – tornare per un’occasione tanto significativa, che accende un riflettore su un tema centrale sollevato spontaneamente dai cittadini".

Serena Convertino

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaViolenza